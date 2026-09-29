10 chiến hạm nhanh nhất từng được chế tạo

Một con tàu có tốc độ cao có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, né tránh nguy hiểm hoặc triển khai lực lượng tại những khu vực cần thiết.

Tàu USS Savannah (LCS-28) là tàu chiến ven biển (LCS) lớp Independence. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Phần lớn chiến hạm hiện đại có tốc độ tối đa khoảng 50-60 km/giờ, nhưng một số thiết kế đặc biệt có thể đạt tốc độ cao hơn rất nhiều.

Điểm chung của nhiều chiến hạm nhanh nhất trong danh sách này là chúng không được thiết kế theo kiểu tàu thông thường. Một số sử dụng hiệu ứng bề mặt, trong đó lớp đệm không khí bên dưới thân tàu giúp giảm phần thân tiếp xúc với nước, từ đó hạn chế lực cản và tăng tốc độ. Một số khác sử dụng tàu cánh ngầm, đưa phần lớn thân tàu lên khỏi mặt nước khi đạt tốc độ cao.

Những thiết kế này đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ tác chiến ven biển, nơi tốc độ và khả năng cơ động có thể quan trọng hơn khả năng hoạt động dài ngày trên biển xa.

Danh sách dưới đây không tính các phương tiện bay trên mặt nước như ekranoplan và cũng không bao gồm một số loại tàu cao tốc đang được sử dụng nhưng chưa có định danh chính thức.

10. Tàu hộ vệ lớp Visby

Tàu hộ vệ Visby của Thụy Điển. (Ảnh: WC)

Thời gian hoạt động: 2009–nay

Tốc độ tối đa: khoảng 65 km/giờ

Dù không nhanh bằng một số chiến hạm khác trong danh sách, Visby gây chú ý nhờ thiết kế tàng hình với tiết diện phản xạ radar và tín hiệu hồng ngoại thấp, giúp giảm khả năng bị phát hiện và tăng khả năng sống sót trong môi trường tác chiến.

Visby sở hữu hệ thống vũ khí đáng kể, gồm tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, ngư lôi hạng nặng, thủy lôi và pháo 57 mm. Thiết kế này cho phép tàu đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ tác chiến ven biển mà vẫn duy trì khả năng cơ động cao.

9. Tàu USS New Jersey

Tàu USS New Jersey (BB-62) của Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)

Thời gian phục vụ: 1943–1948, 1950–1957, 1968–1969, 1982–1991

Tốc độ tối đa: khoảng 65 km/giờ

USS New Jersey thuộc lớp Iowa của Hải quân Mỹ và giữ một kỷ lục đặc biệt: đây là thiết giáp hạm nhanh nhất trong lịch sử. Trong một cuộc thử nghiệm vào những năm 1960, con tàu đạt tốc độ 65 km/giờ và được cho là có thể duy trì tốc độ này trong vài giờ. Con số này cao hơn đáng kể so với tốc độ tối đa chính thức 60 km/giờ của lớp Iowa.

Thành tích này càng đáng chú ý khi New Jersey là một chiến hạm khổng lồ được thiết kế từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai. So với phần lớn các tàu trong danh sách, vốn chủ yếu là tàu hộ vệ hoặc tàu chiến ven biển cỡ nhỏ, New Jersey có kích thước và trọng lượng vượt trội nhưng vẫn đạt tốc độ rất cao.

8. Tàu hộ vệ lớp Tarantul

Thời gian phục vụ: 1979–nay

Tàu Prydniprovia là tàu hộ vệ lớp Tarantul của Ukraine. (Ảnh: WC)

Các nước vận hành: Nga, Ukraine, Bulgaria, Ấn Độ, Romania, Yemen, Ai Cập, Turkmenistan và một số quốc gia khác

Tốc độ tối đa: khoảng 78 km/giờ.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Tarantul, còn được Liên Xô và Nga định danh là Dự án 1241 Molniya, được thiết kế để kết hợp tốc độ cao với hỏa lực mạnh. Tàu có thể đạt tốc độ khoảng 78 km/giờ. và được trang bị tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không cùng pháo 76 mm.

Dù ra đời từ thời Liên Xô, Tarantul vẫn tiếp tục phục vụ trong một số lực lượng hải quân, trong đó có Nga, Romania. Trước đây, lớp tàu này từng xuất hiện trong biên chế Đức, Ukraine và Ba Lan. Đặc biệt, Mỹ từng sở hữu một chiếc sau khi mua lại từ Đức.

7. Tàu chiến ven biển lớp Freedom

Tàu USS Indianapolis (LCS-17), một tàu chiến ven biển lớp Freedom của Mỹ. (Ảnh: Lockheed Martin)

Đang hoạt động: 2008–nay

Tốc độ tối đa: khoảng 83 km/giờ.

Lớp Freedom là một trong những thiết kế tàu chiến ven biển nổi bật của Hải quân Mỹ. Dù có kích thước tương đối nhỏ, Freedom được trang bị nhiều loại vũ khí, trong đó có pháo 57 mm, tên lửa phòng không và các hệ thống vũ khí phục vụ tấn công mặt đất. Một số tàu thuộc lớp này còn được tích hợp laser năng lượng cao công suất 150 kW, được thiết kế để đối phó với các mục tiêu như tàu tấn công nhanh và phương tiện bay không người lái.

6. Tàu khu trục Le Terrible

Tàu Le Terrible của Pháp trong các cuộc thử nghiệm trên biển, tháng 5/1935. (Ảnh: CNHHC)

Thời gian phục vụ: 1935–1955

Tốc độ tối đa khi thử nghiệm: khoảng 83 km/giờ.

Một trong những điều đáng chú ý về danh sách này là nhiều kỷ lục tốc độ đã được thiết lập từ nhiều thập niên trước, khi công nghệ hàng hải còn rất khác hiện nay. Tàu khu trục Le Terrible của Pháp là một ví dụ điển hình.

5. Tàu chiến ven biển lớp Independence

Tàu USS Tulsa, một tàu chiến ven biển lớp Independence của Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)

Đang hoạt động: 2010–nay

Tốc độ tối đa: khoảng 87 km/giờ.

Lớp Independence là một trong những tàu chiến mặt nước nhanh nhất vẫn được Hải quân Mỹ vận hành. Trong điều kiện tăng tốc, tàu có thể đạt khoảng 87 km/giờ, trong khi tốc độ tối đa thông thường vào khoảng 81 km/giờ.

Tương tự Freedom, Independence được thiết kế chủ yếu cho các nhiệm vụ gần bờ. Tàu có tốc độ cao và được trang bị pháo 57 mm, tên lửa chống hạm cùng các loại vũ khí phục vụ tấn công mặt đất. Thiết kế này phản ánh yêu cầu của Hải quân Mỹ về một nền tảng có khả năng cơ động nhanh trong môi trường ven biển.

4. Tàu cánh ngầm lớp Pegasus

Tàu cánh ngầm lớp Pegasus của Mỹ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Thời gian phục vụ: 1977–1993

Tốc độ tối đa: khoảng 89 km/giờ.

Lớp Pegasus gồm 6 tàu tấn công nhanh được Hải quân Mỹ phát triển cho tác chiến ven biển trong những năm 1960 và 1970. Nhờ thiết kế cánh ngầm, các tàu có thể đạt tốc độ khoảng 48 hải lý/giờ. Khi tăng tốc, phần thân tàu được nâng lên khỏi mặt nước, qua đó giảm lực cản và cho phép tàu di chuyển nhanh hơn.

Pegasus có thể mang pháo 76 mm và tên lửa chống hạm Harpoon, số lượng tàu được chế tạo khá hạn chế. Hệ thống bảo trì và chuỗi cung ứng chuyên biệt, cùng với sự quan tâm không cao từ các đối tác NATO, khiến chương trình không được duy trì lâu dài. Toàn bộ lớp tàu được cho ngừng hoạt động vào năm 1993.

3. Tàu chiến lớp Bora

Tàu Bora là chiếc tàu dẫn đầu trong lớp tàu Bora của Nga. (Ảnh: WC)

Thời gian phục vụ: 1989–nay

Tốc độ tối đa: khoảng 102 km/giờ.

Lớp Bora, hay Dự án 1239 Sivuch, là một thiết kế tàu chiến tốc độ cao đặc biệt của Liên Xô và Nga. Tàu có thể đạt tốc độ khoảng 102 km/giờ, vượt xa phần lớn chiến hạm thông thường.

Chỉ có hai tàu thuộc lớp Bora được chế tạo. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, chúng được chuyển sang biên chế Nga và tiếp tục phục vụ tại Hạm đội Biển Đen. Thiết kế của Bora cho thấy lợi thế của việc kết hợp tốc độ rất cao với khả năng mang vũ khí trên một nền tảng tương đối nhỏ.

2. Tàu hộ vệ lớp Skjold

Tàu tuần tra KNM Gnist thuộc lớp Skjold của Na Uy. (Ảnh: Flickr)

Thời gian phục vụ: 1999–nay

Tốc độ tối đa: khoảng 111 km/giờ.

Lớp Skjold của Hải quân Hoàng gia Na Uy là một trong những lớp chiến hạm nhanh nhất từng được đưa vào hoạt động. Bí quyết nằm ở thiết kế sử dụng hiệu ứng bề mặt, giúp giảm lực cản khi tàu tăng tốc. Skjold được phát triển chủ yếu cho môi trường ven biển, nơi tàu có thể tận dụng tốc độ và khả năng cơ động để nhanh chóng tiếp cận hoặc rời khỏi khu vực tác chiến.

Mặc dù có kích thước và thủy thủ đoàn tương đối nhỏ, Skjold vẫn sở hữu hỏa lực đáng kể, gồm tên lửa chống hạm Naval Strike Missile, tên lửa phòng không Mistral và pháo Oto Melara 76 mm. Đây là sự kết hợp giữa tốc độ rất cao, kích thước nhỏ và khả năng tấn công đáng kể.

1. HMCS Bras d'Or

Tàu HMCS Bras d'Or của Canada hiện được bảo tồn như một tàu bảo tàng. (Ảnh: WC)

Thời gian phục vụ: 1968–1971

Tốc độ tối đa: khoảng 117 km/giờ.

Đứng đầu danh sách là HMCS Bras d'Or, tàu cánh ngầm thử nghiệm của Hải quân Hoàng gia Canada. Trong các cuộc thử nghiệm năm 1969, con tàu đạt tốc độ khoảng 116,7 km/giờ. Đây là tốc độ cao nhất từng được ghi nhận đối với một tàu chiến mặt nước trong danh sách này.

Tuy nhiên, kỷ lục được thiết lập khi Bras d'Or đang ở trạng thái thử nghiệm và chưa được trang bị vũ khí. Con tàu chỉ phục vụ trong thời gian ngắn trước khi bị loại biên năm 1971 trong bối cảnh các ưu tiên quốc phòng của Canada thay đổi. Bras d'Or sau đó không bị tháo dỡ mà được bảo tồn và hiện trở thành một hiện vật bảo tàng tại Quebec.