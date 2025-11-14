Chiến đấu cơ Su-30 của Nga rơi, 2 phi công tử nạn

Tiêm kích Su-30SM Nga bay huấn luyện hồi năm 2020. Ảnh: Russian Planes

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 13/11 (giờ địa phương) trong khi chiếc Su-30 đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở vùng Karelia.

"Máy bay Su-30 đã bị rơi tại một khu vực hoang vắng. Máy bay không mang theo đạn. Hai phi công trên máy bay đã thiệt mạng", thông báo nêu rõ.

Thống đốc vùng Karelia, Artur Parfenchikov, cho biết trên Telegram rằng chiếc máy bay đã rơi trong một khu rừng và không có thương vong nào trên mặt đất.

Ông Parfenchikov cũng cho biết một cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn đang được tiến hành, trong khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một uỷ ban đặc biệt đã được thiết lập, nhưng lỗi phi công là một trong những nguyên nhân có thể gây tai nạn.

Su-30 là máy bay chiến đấu đa năng hai chỗ ngồi thế hệ thứ tư, được phát triển dựa trên máy bay chiến đấu Su-27 từ thời Liên Xô. Hiện tại, có khoảng 140 máy bay chiến đấu loại này đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga.