Nga nói gì về tin "Su-30 xâm phạm không phận NATO"?

Reuters dẫn thông báo của quân đội Litva cáo buộc một tiêm kích đa năng Su-30 và một máy bay tiếp dầu Il-78 Nga cất cánh từ vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga bên bờ biển Baltic đã bay sâu khoảng 700 m vào không phận Litva rồi rời đi sau khoảng 18 giây.

Su-30 của Nga huấn luyện nhận tiếp dầu từ Il-78. Ảnh: Reuters

Hai tiêm kích Typhoon của không quân Tây Ban Nha, thuộc lực lượng đồn trú của khối quân sự NATO ở vùng Baltic, đã cất cánh khẩn cấp để tuần tra không phận sau khi xuất hiện thông tin máy bay Nga tiến vào vùng trời Litva.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Litva cho biết, họ đã triệu đại biện Nga để đưa ra "phản đối mạnh mẽ" về vụ việc, đồng thời yêu cầu Nga áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự việc không tái diễn trong tương lai.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin tiêm kích Su-30 bay vào không phận NATO. "Ngày 23/10, tiêm kích Su-30 Nga thực hiện bay huấn luyện trên bầu trời Kaliningrad. Các chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về sử dụng không phận, không lệch khỏi đường bay định sẵn và không xâm phạm lãnh thổ nước khác", Bộ Quốc phòng Nga nêu.

Các nước NATO ở Baltic là Litva, Estonia và Latvia gần đây vài lần cáo buộc chiến đấu cơ hoặc máy bay không người lái (UAV) Nga xâm phạm không phận, nhưng không đưa ra bằng chứng. Nga sau đó đều bác bỏ các cáo buộc nêu trên.

Trong vụ việc khiến hai bên căng thẳng hồi tháng trước, Estonia ngày 19/9 cáo buộc 3 tiêm kích MiG-31 của Nga xâm nhập không phận nước này ở khu vực đảo Vaidloo trên vịnh Phần Lan, buộc Tallinn yêu cầu các đồng minh NATO tham vấn theo Điều 4 Hiến chương NATO.