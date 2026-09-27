Mẫu đầu đạn có thể giúp Triều Tiên xuyên thủng lá chắn Patriot, THAAD

Cơ quan Phát triển Tên lửa Triều Tiên hôm 20/9 thử nghiệm thành công vũ khí mới trong sự kiện do lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo. Hình ảnh được công bố cho thấy tên lửa đạn đạo với thân sơn màu đỏ đang rời xe chở đạn kiêm bệ phóng ở khu vực bờ biển. Đầu đạn có màu trắng và hình dáng giống phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV).

"Đối thủ của Triều Tiên sẽ tự hiểu rõ ý nghĩa của bước tiến về mặt công nghệ quân sự này mà không cần giải thích thêm. Thực tế này sẽ khiến đối phương đau đầu kinh niên, cũng như cho phép giáng đòn mạnh mẽ và không thể tránh né", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu sau đợt thử nghiệm.

Bệ phóng tên lửa tại khu vực thử nghiệm ven biển ngày 20/9. Ảnh: KCTV

Trong một bức ảnh, ông Kim Jong-un và con gái đứng trước màn hình hiển thị thông tin đợt thử nghiệm, trên đó có dòng chữ "Hwasongpho-11Ma-1". Các chuyên gia nhận định đây là biến thể nâng cấp của tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11Ma, còn gọi là Hwasong-11Ma hoặc Hwasong-11E, vũ khí xuất hiện lần đầu trong lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng tháng 10/2025.

"Định danh Ma-1 cho thấy Hwasong-11Ma liên tục được phát triển và cải tiến, song Triều Tiên chưa giải thích cụ thể về những thay đổi này", Thomas Newdick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận xét hôm 23/9.

Ảnh chụp khu vực thử nghiệm cho thấy xe chở đạn kiêm bệ phóng có 6 trục bánh, thay vì 5 như phương tiện xuất hiện trong lễ duyệt binh năm ngoái. Trên bệ có hai ống phóng riêng biệt, phần đầu tên lửa nhô ra ngoài và được bảo vệ bởi tấm che có thể đóng mở ở phần đầu xe.

"Chưa rõ xe chở đạn kiêm bệ phóng này sẽ là phương tiện tác chiến tiêu chuẩn hay chỉ là thiết bị phục vụ thử nghiệm", Newdick cho hay.

Đồ họa được Triều Tiên công bố cho thấy Hwasongpho-11Ma-1 bay trong 445 giây, đạt độ cao khoảng 36 km và tốc độ 7.700 km/h, gấp hơn 6 lần âm thanh. Tên lửa ban đầu bay theo quỹ đạo đạn đạo rồi hạ thấp độ cao, sau đó lại kéo cao rồi lao xuống mục tiêu.

"Đường bay này phù hợp với nguyên lý của vũ khí siêu vượt âm. Sau khi đạt tốc độ và độ cao cần thiết nhờ tầng đẩy, HGV sẽ tách ra, cơ động trong khí quyển và lướt tới mục tiêu", Newdick cho biết.

Dòng chữ Hwasongpho-11Ma (khoanh đỏ) trên màn hình hiển thị thông số của tên lửa. Ảnh: KCNA

Triều Tiên cho biết tên lửa vượt quãng đường gần 910 km trong cuộc thử nghiệm. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết hai tên lửa Triều Tiên phóng trong ngày 20/9 đã bay được 450 km và 600 km, còn con số mà Nhật Bản đưa ra là 440 km và 590 km.

"Sự chênh lệch không hẳn là do một bên đưa ra dữ liệu sai. Triều Tiên có thể sử dụng phương án đo lường khác về quỹ đạo bay hoặc đây có thể là một phần của thử nghiệm mà ước tính của Hàn Quốc và Nhật Bản không đề cập", Newdick giải thích.

Yang Moo-jin, cựu hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho rằng vũ khí Triều Tiên mới thử nghiệm được thiết kế để tập kích các cơ sở quân sự trọng yếu trên khắp bán đảo trong thời gian cực ngắn.

Hong Sung-pyo, chuyên gia tại Viện nghiên cứu Các vấn đề quốc phòng Hàn Quốc, cũng cảnh báo rằng Hwasong-11Ma-1 có thể tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng. "Một vụ thử nghiệm thành công duy nhất chưa đủ để chứng minh năng lực của nó. Tuy nhiên, khi được triển khai trên thực tế, nỗ lực đối phó vũ khí này sẽ cực kỳ khó khăn", ông nói.

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trong vụ thử nghiệm ngày 20/9. Ảnh: KCNA

"HGV trên tổ hợp Hwasong-11Ma-1 đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nỗ lực xuyên thủng lưới phòng không đối phương", chuyên trang quân sự Defense Express của Ukraine đánh giá.

"Tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất của tổ hợp Patriot có thể hạ mục tiêu ở độ cao 36 km. Tuy nhiên, kể cả khi HGV của Hwasong-11Ma-1 bay thấp hơn một chút, khả năng đánh chặn bằng PAC-3 MSE vẫn là dấu hỏi lớn do chúng có tốc độ cực cao và lực lượng phòng thủ có thời gian phản ứng rất ngắn", Defense Express cho hay.

Không chỉ Patriot, ngay cả Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) cũng gặp khó khăn khi đối phó với HGV của Hwasong-11Ma-1. Độ cao đánh chặn tối thiểu của THAAD là 40 km, khả năng hạ mục tiêu bay thấp hơn mức này chưa được kiểm chứng.

"Nỗ lực đánh chặn gần như chỉ có thể diễn ra ở pha cuối, khi HGV lao xuống mục tiêu. Tốc độ của quả đạn vượt hơn 8.600 km/h, gấp 7 lần âm thanh, khiến thời gian phản ứng của các hệ thống phòng không trở nên rất hạn chế", Defense Express lưu ý.

Biên tập viên Newdick nhận định Hwasong-11Ma/Ma-1 mang lại cho Triều Tiên thêm phương án tấn công bằng vũ khí siêu vượt âm nhằm vào những mục tiêu kiên cố ở Hàn Quốc. Sử dụng bệ phóng di động cũng mang lại tính linh hoạt cao hơn, kể cả khi tầm bắn của tên lửa bị hạn chế, khiến đối phương khó xác định và theo dõi vị trí của chúng.

Tên lửa Hwasong-11Ma tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng tháng 10/2025. Ảnh: KCNA

"HGV sẽ tạo ra thách thức lớn cho bên phòng thủ, do tốc độ cực cao cho phép chúng vượt qua phần lớn hệ thống phòng không hiện có. Quỹ đạo của HGV cũng khó dự đoán hơn sau giai đoạn tăng tốc, khả năng cơ động khi bay thấp sẽ làm giảm đáng kể thời gian phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu của phòng không đối phương", chuyên gia Mỹ cho hay.

Chương trình vũ khí siêu vượt âm Hwasong-11Ma/Ma-1 đã đạt những bước tiến mới kể từ khi được công bố vào năm ngoái, dù chưa rõ mức độ cụ thể. "Vụ thử ngày 20/9 cho thấy mức độ tập trung và nguồn lực mà Triều Tiên dành cho loại vũ khí này", Newdick nêu quan điểm.