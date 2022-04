Châu Âu lần đầu trừng phạt Nga trong lĩnh vực năng lượng

Thứ Sáu, ngày 08/04/2022 08:08 AM (GMT+7)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 7.4 thông qua một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, bao gồm cấm nhập khẩu than từ nước này.

Hơi nước bốc lên từ các tháp làm mát tại một nhà máy điện ở J’nschwalde, Đức, hôm 5.4.

Việc EU cấm nhập khẩu than là động thái trừng phạt đầu tiên đối với lĩnh vực năng lượng của Nga. Xuất khẩu than sang châu Âu ước tính đem về cho Nga khoảng 4,4 tỉ USD mỗi năm. 45% nhu cầu than đá của EU hiện do Nga đáp ứng.

Bên cạnh đó, EU cũng bắt đầu soạn thảo thêm các biện pháp trừng phạt mới, không loại trừ khả năng có thể cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

“Gói trừng phạt mới là rất đáng kể, được mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới”, có thêm nhiều cá nhân ở Nga bị nêu tên trong danh sách trừng phạt, EU cho biết.

Gói trừng phạt cũng bao gồm lệnh cấm trị giá 10,8 tỷ USD, cấm xuất khẩu một số hàng hóa của EU sang Nga, bao gồm hàng hóa công nghệ cao. EU cũng đóng băng tài sản của một số ngân hàng Nga.

Cho đến nay, EU chưa cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga, dù Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết với tỉ lệ bỏ phiếu 513-22, “yêu cầu ngừng nhập khẩu hoàn toàn dầu, than đá, khí đốt và nhiên liệu hạt nhân từ Nga”.

Năng lượng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giao thương giữa Nga và EU. EU đã chi trả cho Nga khoản tiền 35 tỉ euro để nhập khẩu năng lượng của Nga, tương đương gần một tỉ euro mỗi ngày, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cuối ngày 7.4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula von der Leyen nói dầu mỏ sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của EU. “Chúng tôi đang xem xét cấm vận dầu mỏ, chuẩn bị để ngừng nhập khẩu dầu từ Nga”, bà Leyen nói.

