Châu Âu đưa ra đề xuất hòa bình khác trước thượng đỉnh Trump – Putin, có điểm đi ngược lập trường Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi cùng lãnh đạo Anh, Pháp trong cuộc họp diễn ra vào ngày 2/3/2025. Ảnh: WPA Pool.

Theo nguồn tin, Ukraine, Anh, Pháp và Đức đã “gấp rút phản hồi” trong bối cảnh ông Trump và ông Putin sắp gặp nhau. Hôm 9/8, ông Trump đề cập việc giải quyết xung đột ở Ukraine có thể cần Nga và Ukraine trao đổi lãnh thổ.

Báo Mỹ nói về khả năng Ukraine phải nhượng toàn bộ vùng Donetsk cho Nga trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình. Phía Nga có thể rút quân khỏi các khu vực lãnh thổ Ukraine ở Sumy, Kharkiv, cũng như chấp nhận giới tuyến hiện tại ở hai vùng Zaporizhzhia và Kherson.

Trong cuộc họp ngày 9/8 ở Anh, các trợ lý cấp cao của lãnh đạo châu Âu đã trình bày kế hoạch chung với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, cùng ông Witkoff tham dự theo hình thức trực tuyến.

Theo WSJ, các nước châu Âu hậu thuẫn Ukraine nhấn mạnh “lệnh ngừng bắn phải được diễn ra trước bất kỳ bước đi nào khác”. Quan điểm này trái với lập trường của Moscow, vốn nhiều lần khẳng định tiến trình hòa bình phải đi theo hướng ngược lại, RT đưa tin.

Bản “đề xuất đối trọng” cũng kêu gọi trao đổi lãnh thổ theo nguyên tắc “có đi có lại”, kèm “các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine, bao gồm khả năng Kiev gia nhập NATO”. Điện Kremlin từng nhiều lần tuyên bố đây là “lằn ranh đỏ” đối với Nga.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định biên giới Ukraine đã được quy định rõ trong hiến pháp và “không ai có thể nhượng bộ về vấn đề này”.