Các cuộc tấn công dồn dập của Iran gia tăng áp lực lên kho tên lửa của Mỹ và vùng Vịnh

Theo Bloomberg, kể từ khi xung đột bùng phát, Iran đã phóng gần 1.200 tên lửa đạn đạo và khoảng 4.000 máy bay không người lái Shahed nhằm vào nhiều mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel trên khắp vùng Vịnh. Riêng cuối tuần vừa qua, tần suất tấn công tăng vọt lên khoảng 40 vụ phóng mỗi ngày, gấp đôi mức trung bình trước đó.

Để đối phó, các hệ thống phòng thủ phải triển khai số lượng lớn tên lửa đánh chặn, chủ yếu là Patriot PAC-3 và GEM-T. Theo Bloomberg, ít nhất 2.400 tên lửa đã được sử dụng, trong khi tổng dự trữ của các nước vùng Vịnh được ước tính chưa đến 2.800 quả (trước xung đột).

Ấn phẩm này lưu ý, một phần đáng kể kho vũ khí đã được sử dụng trong một thời gian ngắn, cho thấy cường độ của các cuộc tấn công tên lửa và áp lực lên hệ thống phòng không.

Trong khi đó, Bộ Chiến tranh Mỹ khẳng định, vẫn có đủ đạn dược để duy trì chiến dịch. Tuy nhiên, các dữ liệu từ chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) cho thấy số lượng thực tế được bàn giao có thể thấp hơn mức phê duyệt.

Về năng lực sản xuất, Lockheed Martin hiện chế tạo khoảng 650 tên lửa PAC-3 mỗi năm và đặt mục tiêu nâng lên 2.000 quả vào năm 2030. Đối với hệ thống THAAD, sản lượng hiện ở mức 96 quả/năm và dự kiến tăng lên 400.

Bloomberg dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đã phóng hàng trăm tên lửa Tomahawk (trị giá khoảng 2 triệu USD/quả) và hơn 1.000 tên lửa tàng hình JASSM (khoảng 1,5 triệu USD/quả). Mặc dù nhiều cuộc tấn công đã chuyển sang sử dụng loại đạn JDAM rẻ hơn, tên lửa hành trình vẫn được sử dụng rộng rãi vì một số khu vực không phận của Iran vẫn tiềm ẩn rủi ro cho các hoạt động tấn công tầm gần.

Trước chiến tranh, Mỹ sở hữu khoảng 4.000 tên lửa Tomahawk, trong khi năng lực sản xuất chỉ vào khoảng 100 quả mỗi năm. Với JASSM, sản lượng tối đa năm nay ước tính khoảng 860 quả. Cả hai loại tên lửa đều được thiết kế để bay tầm xa.

Một số chuyên gia cho rằng việc tiêu hao nhanh các loại vũ khí công nghệ cao có thể ảnh hưởng đến năng lực răn đe trong các kịch bản xung đột lớn hơn. Ông Peter Layton, cựu sĩ quan Không quân Hoàng gia Australia nhận định, điều này cho thấy Washington đang đặt ưu tiên chiến lược cao vào Iran, thậm chí chấp nhận rủi ro ở các mặt trận khác.

Tình trạng thiếu hụt cũng làm dấy lên lo ngại trong nội bộ các đồng minh. Theo Washington Post, Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều chuyển một phần nguồn vũ khí dự kiến dành cho Ukraine sang khu vực vùng Vịnh, bao gồm cả tên lửa đánh chặn.

Các quan chức quốc phòng châu Âu cũng ghi nhận dấu hiệu căng thẳng trong chuỗi cung ứng. Ông Thomas Erndl, người phát ngôn chính sách quốc phòng của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo, việc Mỹ kéo dài sự can thiệp vào cuộc chiến ở Iran có thể gây áp lực đáng kể lên kho dự trữ vũ khí của nước này.