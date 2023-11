Bộ trưởng Quốc phòng Israel và Bộ trưởng Tài chính xảy ra bất đồng

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant (phải) và Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich. Ảnh: Flash90

Hãng Reuters ngày 1/11 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã bất đồng quan điểm với Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich về việc liệu một số khoản thu thuế ở Bờ Tây có nên được chuyển cho chính quyền Palestine (PA) hay không. Vụ việc cho thấy căng thẳng trong nội bộ chính quyền Thủ tướng Israel khi quân đội nước này vẫn tiếp tục tấn công vào Dải Gaza.

Ông Gallant kêu gọi các khoản thu thuế do Israel đại diện thu thay cho chính quyền Palestine tại một số phần ở Bờ Tây dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Israel, cần được giải ngân ngay lập tức.

"Nhà nước Israel quan tâm đến việc duy trì sự ổn định ở Judea và Samaria. Sẽ luôn luôn là như vậy, nhất là trong thời điểm này", Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố trên truyền hình. "Judea và Samaria" là cụm từ mà nhiều người ở Israel dùng để gọi Bờ Tây.

"Các khoản tiền thuế này cần được chuyển ngay lập tức để Chính quyền Palestine và các cơ quan đang giải quyết vấn đề khủng bố của PA sử dụng", ông Gallant nói thêm. "Tôi nghĩ việc giữ nguyên quyết định của nội các đã thống nhất vài ngày trước là phù hợp".

Hiệp ước Oslo giữa Israel và Palestine năm 1993 quy định rõ, Bờ Tây được chia thành 3 khu vực, bao gồm khu A hoàn toàn do PA kiểm soát, khu C thuộc kiểm soát hoàn toàn của Israel, và khu B do PA kiểm soát hành chính nhưng chia sẻ kiểm soát an ninh với Israel.

Theo các hiệp định hòa bình tạm thời, Bộ Tài chính Israel thay mặt cho PA thu thuế ở khu C và chuyển cho PA mỗi tháng. Tuy nhiên, điều này vẫn thường gây tranh cãi.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich phản ứng với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng nước này, nói rằng ông Gallant đã mắc "sai lầm nghiêm trọng" khi yêu cầu giải ngân số tiền thuế.

"Tôi không có ý định để nhà nước Israel tài trợ cho Bờ Tây, nơi có những người ủng hộ và tài trợ cho Hamas", ông Smotrich tuyên bố.

Theo Reuters, 2 Bộ trưởng của Israel đã có bất đồng vào đầu năm nay khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sa thải ông Gallant vì phản đối kế hoạch cải tổ tư pháp của chính phủ Israel. Sau đó, ông Netanyahu phải rút lại quyết định sa thải vì phản ứng gay gắt của người dân.

