Belarus tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công trên không từ Lithuania

"Ủy ban An ninh Nhà nước, phối hợp với đồng nghiệp từ các cơ quan thực thi pháp luật khác, gần đây đã thực hiện một số biện pháp an ninh cấp bách, giúp ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ lãnh thổ Lithuania vào các mục tiêu ở Minsk và vùng ngoại ô”, hãng thông tấn RIA dẫn lời Giám đốc an ninh Belarus Ivan Tertel cho biết.

Belarus là đồng minh của Nga và đã cho phép Mátxcơva sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Lithuania bác bỏ cáo buộc này. Người phát ngôn của quân đội Lithuania khẳng định, nước này chưa và sẽ không thực hiện hành động thù địch chống lại bất kỳ quốc gia nào khác.

Bên cạnh đó, Chính phủ Lithuania vừa bác bỏ cáo buộc của Nga về một người nhập cảnh vào Nga từ Lithuania hồi tháng 3 để thực hiện các hành vi phá hoại.

Ông Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania, phủ nhận cáo buộc của Nga rằng kẻ phá hoại có mối liên hệ với Lithuania.

Ông Vitkauskas nói rằng không có bất kỳ thông tin nào về vụ việc này, nhưng việc “gắn điều đó với một quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương” là thông tin sai lệch.

