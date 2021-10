Bất ngờ với quốc gia vừa ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 12:30 PM (GMT+7)

Hôm qua (29/10), Tonga, một quốc đảo ở Tây Nam Thái Bình Dương, mới ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên.

Ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên được xác nhận tại Tonga là một hành khách người New Zealand.

Ngày 29/10, Thủ tướng Tonga Pohiva Tu'i'onetoa đích thân thông báo về ca nhiễm này qua bài phát biểu trên đài phát thanh. Theo ông Pohiva Tu'i'onetoa, vị khách dương tính với Covid-19 nằm trong số 215 hành khách từ thành phố Christchurch (New Zealand) tới nước này hôm 27/10 qua đường hàng không và đã được cách ly ngay tại khách sạn.

Theo trang tin Matangi Tonga, Thủ tướng Pohiva Tu'i'onetoa dự định sẽ thông báo về khả năng giới nghiêm (nếu cần) vào ngày 1/11 tới.

Ca nhiễm mới đặt ra thách thức rất lớn với quốc đảo Tonga vì hệ thống y tế của nước này còn yếu kém.

Tonga đã duy trì được sự yên bình, không có Covid-19 trong suốt gần 2 năm qua

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Tonga Siale 'Akau'ola, chuyến bay chở 215 hành khách New Zealand đã rời TP. Christchurch trước khi có thông tin bùng phát ca nhiễm mới trong cộng đồng tại đây.

Tất cả nhân viên tuyến đầu bao gồm nhân viên y tế, cảnh sát, nhân viên sân bay làm nhiệm vụ đón đoàn khách New Zealand đó đã được đưa đi cách ly.

Về phía New Zealand, giới chức y tế nước này cho biết, tất cả hành khách tới Tonga đều đã được tiêm phòng vaccine Pfizer đầy đủ, có kết qủa xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay.

Giới chức New Zealand khẳng định sẽ làm việc với đối tác tại Tonga để xác nhận tình trạng ca nhiễm và cung cấp thêm thông tin trong thời gian tới.

Tonga nằm ở phía Đông Bắc New Zealand, là quốc đảo có 106.000 người sinh sống. Hiện đã có 31% người Tonga tiêm đủ 2 mũi và 48% người đã tiêm ít nhất 1 mũi, theo nhóm nghiên cứu Our World in Data.

Tonga từng là một trong số rất ít những quốc gia trên thế giới “sạch bóng Covid-19” dù trận đại dịch kinh hoàng đã hoành hành khắp thế giới gần 2 năm. Cũng như nhiều nước láng giềng, Tonga đã thực hiện các biện pháp đóng cửa biên giới, áp quy định đi lại từ nước ngoài vào Tonga rất chặt, hạn chế các hoạt động xã hội đông người,… để phòng dịch.

