Báo Trung Quốc nhận định về kết quả đàm phán hòa bình Ukraine ở Ả Rập Saudi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman vào tháng 5/2023.

Tờ Hoàn Cầu cho biết, các quan chức đến từ 40 quốc gia đã tham gia cuộc đàm phán hòa bình về vấn đề Ukraine vào cuối tuần qua, bao gồm các đại diện của Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Hôm 4/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tuyên bố hoan nghênh cuộc đàm phán với sự tham gia của nhiều quốc gia.

Nga không cử đại diện tham gia đàm phán. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 6/8 nói "cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi là nỗ lực của phương Tây nhằm ủng hộ giải pháp mà Kiev đưa ra". Nga đã kiên quyết phản đối đề xuất hòa bình của Ukraine, cho rằng các điều kiện mà Kiev đưa ra là phi thực tế.

Theo tờ Hoàn Cầu, giới chức phương Tây nói cuộc đàm phán kết thúc mà các quốc gia không đưa ra được tuyên bố chung. Nhưng Ả Rập Saudi sẽ công bố kế hoạch mới để thúc đẩy các vòng đàm phán trong tương lai, trong đó vấn đề an ninh lương thực, an toàn hạt nhân và trao đổi tù nhân là ưu tiên hàng đầu.

Li Hui, đặc phái viên đặc biệt của Trung Quốc về vấn đề Á-Âu tham gia đàm phán ở Ả Rập Saudi. "Các bên có nhiều bất đồng và chúng ta đã nghe thấy những lập trường khác nhau, nhưng điều quan trọng là các nguyên tắc chung được chia sẻ", ông Li nói.

Việc Trung Quốc tham dự đàm phán thể hiện tầm ảnh hưởng và sự tôn trọng của tất cả các bên, Cui Heng, chuyên gia tại học Sư phạm Hoa Đông, nói trên tờ Hoàn Cầu hôm 6/8. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Trung Quốc đã duy trì vai trò là cầu nối liên lạc, ông Cui nói thêm.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không chỉ là xung đột giữa hai quốc gia, mà còn là mâu thuẫn về vấn đề an ninh giữa Nga và NATO do Mỹ dẫn đầu. Do đó, Trung Quốc luôn ủng hộ đàm phán tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, giải quyết bất đồng giữa Nga - Ukraine một cách hòa bình nhằm giảm bớt áp lực xã hội đối với hai nước, cũng như với châu Âu và trên thế giới, Zhang Hong, chuyên gia tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu.

"Trung Quốc không có tham vọng địa chính trị trong cuộc xung đột và không tìm cách kiềm chế hoặc khiến Nga kiệt quệ như mong muốn của phương Tây. Trung Quốc hành động vì lợi ích của hòa bình thế giới và sự ổn định", ông Zhang nói.

Các chuyên gia Trung Quốc tin rằng, hiểu được lợi ích và mối quan tâm an ninh của tất cả các bên có thể giúp tìm kiếm giải pháp trong một môi trường phức tạp.

Cả Trung Quốc và Ả Rập Saudi đều mong muốn thúc đẩy thêm các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy vậy, các chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng, đây chưa phải là thời điểm phù hợp để Nga và Ukraine đàm phán trực tiếp do bất đồng về lập trường vẫn còn rất lớn, theo tờ Hoàn Cầu.

Ưu tiên hiện nay là giảm leo thang xung đột, bao gồm khuyến khích các bên ngừng các hành động tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, đặt nền móng cho các cuộc đàm phán trong tương lai, ông Cui nói.

Tuần qua, Nga cáo buộc Ukraine tấn công các công trình dân sự như cầu đường ở bán đảo Crimea. Trong khi đó, Kiev cáo buộc Moscow tập kích cơ sở hạ tầng phục vụ vận chuyển ngũ cốc ở tỉnh ở tỉnh Odessa, gây tổn thất lớn

Tránh xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao là điều cần thiết vì giao tranh có thể dẫn đến những rủi ro và thách thức không thể kiểm soát, ông Zhang nói.

Giải quyết bất đồng một cách hòa bình được Trung Quốc, Ả Rập Saudi và các nước khác tích cực thúc đẩy là cách tiếp cận phù hợp nhất và ít gây tổn hại nhất trong vấn đề Nga - Ukraine, theo tờ Hoàn Cầu.

