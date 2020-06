Báo Anh đăng tải những hình ảnh đầu tiên của phi công Anh tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 20:30 PM (GMT+7)

Báo Anh đã theo sát quá trình chữa trị bệnh nhân 91 - phi công người Anh, đưa tin bệnh nhân tỉnh dậy sau hôn mê, “mỉm cười và nói chuyện với các bác sĩ”.

Tờ Daily Mail ngày 3-6 đăng tải những hình ảnh đầu tiên sau khi phi công người Anh tỉnh lại. Tờ báo viết: "Phi công Vietnam Airlines 43 tuổi – bệnh nhân 91 – được đưa tin đã tỉnh hoàn toàn, mỉm cười và nói chuyện với các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở TPHCM. Hình ảnh cho thấy phi công mỉm cười với các bác sĩ, những bức ảnh khác cho thấy anh được các bác sĩ cho ăn bằng muỗng và cho uống nước" .

Daily Mail đưa tin được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vào ngày 18-3 và trở thành bệnh nhân nguy kịch nhất ở Việt Nam thời điểm đó với chức năng phổi giảm xuống chỉ còn 10%. Sau đó phổi bắt đầu hồi phục dần, đầu tiên là 20-30% (khi bệnh nhân còn điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM), tiếp đến là 40%. Hiện thông khí phổi bệnh nhân đã hồi phục được xấp xỉ 60%.

Phi công đã tỉnh hoàn toàn, mỉm cười và nói chuyện với các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: CEN

Nhân viên y tế nắm tay phi công người Anh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: CEN

Phi công Anh được cho uống nước đường nhưng "phổi của anh vẫn bị nhiễm hai loại vi khuẩn". Thận của bệnh nhân dường như đã hồi phục sau khi được lọc máu vào ngày 27-5. Phi công Anh cho kết quả dương tính từ các xét nghiệm trong ba ngày liên tiếp.

Trong bản tin ngày 3-6, Daily Mail viết: "Phi công vẫn đang sử dụng ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) nhưng lưu lượng máu ECMO giảm xuống còn 3,7 lít/phút, so với 5,7 lít/phút ở thời điểm tồi tệ nhất. Đội ngũ y bác sĩ hy vọng sẽ giảm lưu lượng máu ECMO xuống 2,5 lít/phút khi phổi của bệnh nhân bắt đầu đóng vai trò lớn hơn trong quá trình oxy hóa".

Phi công được nhìn thấy có thể di chuyển bàn tay. Ảnh: CEN

Phi công đang được tiêm vào vai. Ông đã mỉm cười với nhân viên y tế. Ảnh: CEN

Phi công Anh đã có thể giao tiếp sau khi giảm liều thuốc giãn cơ và thuốc an thần, theo Daily Mail. Daily Mail dẫn thông tin cho biết phi công có thể di chuyển ngón tay và ngón chân nhưng vẫn gặp vấn đề về hô hấp.

Trước đó, tờ The Guardian ngày 28-5 cho biết bệnh nhân có thể thực hiện các cử chỉ đơn giản như di chuyển ngón tay và ngón chân, nhưng vẫn còn vấn đề về hô hấp, tổn thương nội tạng và chân tay yếu. Theo The Guardian, "Việt Nam - quốc gia chưa có báo cáo về trường hợp tử vong do Covid-19 - đã tập trung tất cả các nguồn lực sẵn có và chi hơn 200.000 USD để cứu sống bệnh nhân."

Daily Mail ngày 3-6 trích đăng thư cảm ơn các cơ quan y tế Việt Nam của Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM vì đã hết mình cứu chữa viên phi công. Ông Ian Gibbons MBE, Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM viết: "Tôi xin cảm ơn chân thành BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và BV Chợ Rẫy đã dành mọi điều kiện tốt nhất cho công dân Stephen Cameron (bệnh nhân số 91). Các bác sĩ và điều dưỡng đã làm việc không mệt mỏi và không tiếc công sức để cứu sống anh Stephen. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên hệ với Bộ Y tế và BV trong quá trình anh Stephen điều trị và cập nhật thông tin liên tục cho gia đình và bạn bè của anh. Nói một cách chân thành là chúng tôi không thể đòi hỏi bất cứ điều gì hơn được".

