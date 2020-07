Bắc Kinh: Cấm đảng viên Trung Quốc, Mỹ đối đầu 1,4 tỉ người

Thứ Bảy, ngày 18/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

Bắc Kinh cảnh cáo nếu cấm đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc nhập cảnh là Mỹ chọn đối đầu 1,4 tỉ dân Trung Quốc, đồng nghĩa đối đầu 1/5 dân số thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Hoa Xuân Doanh. Ảnh: GETTY IMAGES

Bắc Kinh ngày 17-7 tiếp tục có phát ngôn phản ứng mạnh về việc Mỹ nói có thể cấm đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Hoa Xuân Doanh cảnh cáo nếu Mỹ thực hiện bước đi này thì xem như đã đối đầu với 1,4 tỉ người Trung Quốc, theo báo South China Morning Post (SCMP).

Theo bà Hoa, động thái này của Mỹ là “không thỏa đáng” và “buồn cười”.

“Nếu thông tin là thật, Mỹ đang chọn đứng vào thế đối đầu với tất cả 1,4 tỉ người dân Trung Quốc, đồng nghĩa đối đầu với 1/5 dân số thế giới. Điều này sẽ đi ngược lại ý chí của người dân hai nước và ngược với xu hướng của thế kỷ 21, và rất buồn cười” – bà Hoa Xuân Doanh cảnh cáo ngày 17-7.

Theo bà Hoa, đảng Cộng sản Trung Quốc hiện diện rộng khắp xã hội Trung Quốc và là một bộ phận không thể thiếu mang lại sự thành công cho đất nước này.

“Sự lãnh đạo của đảng Cộng sản là đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, người dân Trung Quốc tìm được độc lập, tự do và giải phóng. Con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc không chỉ giúp người dân nước này thoát khỏi nghèo đói mà còn đóng góp lớn vào sự tiến bộ của nhân loại” – bà Hoa nói về vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà Hoa nói Mỹ không có quyền bác sự chọn lựa của người dân Trung Quốc.

“Không nước nào và không ai có quyền bác bỏ sự chọn lựa của người dân Trung Quốc hay con đường mà họ chọn vốn đã được chứng minh là đúng đắn, hay có khả năng ngăn Trung Quốc tiếp tục đi trên con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” – SCMP dẫn lời bà Hoa.

Trước đó, bà Hoa cảnh báo nếu Mỹ thông qua lệnh cấm này, mọi thứ sẽ trở thành “thảm họa”.

Truyền thông Mỹ - như các báo The New York Times và The Wall Street Journal đưa tin chính phủ Tổng thống Donald Trump đang xem xét đề xuất ra một lệnh cấm đi lại quy mô lớn, cấm toàn bộ đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc và người thân họ vào Mỹ, , một bước đi sẽ làm khủng hoảng hơn quan hệ vốn đang rất xấu giữa hai nước.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin không nêu tên cho biết các quan chức cấp cao Mỹ đã bắt đầu xem xét một dự thảo sắc lệnh tổng thống về chuyện này, nhưng việc thảo luận vẫn còn đang ở giai đoạn đầu, và dự thảo sắc lệnh vẫn chưa được đưa lên bàn Tổng thống Trump.

Lệnh cấm nếu được ban hành sẽ cấm gần 92 triệu đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc vào Mỹ. Số đảng viên này là người ở tất cả tầng lớp của xã hội Trung Quốc, từ chính trị gia tới doanh nhân, đến người bình dân.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cấm cấp visa cho một số quan chức cấp cao trong đảng Cộng sản Trung Quốc trong đó có một thành viên Bộ Chính trị, liên quan đến vấn đề người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương.

Nguồn: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/bac-kinh-cam-dang-vien-trung-quoc-my-doi-dau-14-ti-nguoi-924929.h...Nguồn: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/bac-kinh-cam-dang-vien-trung-quoc-my-doi-dau-14-ti-nguoi-924929.html