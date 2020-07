Ông Trump ký sắc lệnh mới về Hong Kong: TQ triệu tập đại sứ Mỹ, tuyên bố rắn

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 16:00 PM (GMT+7)

Trung Quốc hôm 15/7 triệu tập đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mới về Hong Kong, chấm dứt các quy chế ưu đãi đặc biệt với đặc khu này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Theo Daily Mail, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zheng Guangze đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, Terry Edward Branstad, và tuyên bố Trung Quốc sẽ trừng phạt các tổ chức cá nhân Mỹ để "bảo vệ lợi ích hợp pháp của Trung Quốc".

Ông Zheng nói rằng không quốc gia nào có quyền can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ "âm mưu" can thiệp vào Hong Kong để ngăn chặn hoặc kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. "Kịch bản đó sẽ không bao giờ thành công", ông Zheng tuyên bố.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ thể hiện "mưu đồ bá chủ" qua một loạt các hoạt động gần đây liên quan đến các khu vực như Tân Cương, Tây Tạng và Biển Đông.

Cáo buộc được đưa ra nhắc đến tuyên bố hôm 13/7 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nói rằng "hầu hết" yêu sách của Trung Quốc tại các đảo tranh chấp ở Biển Đông là bất hợp pháp.

"Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đối phó để kiên quyết bảo vệ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Tôi đang đưa ra một cảnh báo cứng rắn cho Washington, rằng chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ điều bất công nào mà Washington nhằm vào Bắc Kinh.

Âm mưu của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc phát triển mạnh mẽ sẽ thất bại. Chúng tôi khuyên người Mỹ nên thay đổi chính sách của họ và ngừng khiêu khích hay kích động để tránh dấn sâu vào con đường sai lầm", ông Zheng nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: "Sắc lệnh của Mỹ đã ảnh hưởng tới luật an ninh quốc gia, vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế.

Đây là hành động can thiệp vào các vấn đề của nội bộ Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc phản đối và lên án hành động này. Âm mưu ngăn chặn luật an ninh mới với Hong Kong của Mỹ sẽ không bao giờ thành công. Để bảo vệ lợi ích của mình, Trung Quốc sẽ tiến hành các phản ứng cần thiết và áp đặt biện pháp trừng phạt liên quan tới các cá nhân, thực thể Mỹ có liên quan.

Chúng tôi kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm, ngừng can thiệp vào Hong Kong cũng như chuyện nội bộ của Trung Quốc trên mọi phương diện. Nếu Washington tiếp tục các hành động này, Bắc Kinh sẽ kiên quyết đáp trả".

Được công bố tối 14/7, sắc lệnh mới do ông Trump ký sẽ "đình chỉ hoặc loại bỏ quy chế ưu đãi với Hong Kong", bao gồm các ưu đãi trong lĩnh vực an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại, nhập cư và kinh tế. Ngoài ra, sắc lệnh mới còn hủy bỏ một thỏa thuận đặc biệt được thiết lập với Hong Kong theo đạo luật chính sách Hong Kong 1992 - cho phép Washington coi Hong Kong như một thực thể riêng biệt so với Trung Quốc đại lục, đặc biệt trong vấn đề thương mại.

