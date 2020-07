Mỹ xem xét cấm hàng triệu người Trung Quốc nhập cảnh

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 18:00 PM (GMT+7)

Mỹ đang xem xét cấm hàng triệu thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc và người thân trong gia đình họ nhập cảnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: JIM WATSON/GETTY IMAGES

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp dụng lệnh cấm hàng triệu công dân Trung Quốc đến Mỹ, theo báo The New York Times.

Các quan chức nắm rõ đề xuất này nói với The New York Times rằng lệnh cấm nhập cảnh trên có thể áp dụng với các thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình của họ.

Ngoài ra, đề xuất cũng có thể trao quyền cho chính phủ Mỹ thu hồi visa của các thành viên đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình họ - những người đang có mặt trên đất Mỹ. Điều này có nghĩa là họ sẽ bị trục xuất.

The New York Times cho biết theo ước tính nội bộ và về mặt kỹ thuật thì lệnh cấm có thể áp dụng với 270 triệu người.

Đề xuất cũng có thể cấm các thành viên của quân đội Trung Quốc và các quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước nhập cảnh.

Đề xuất sẽ đặt ra các vấn đề thực tế khi đảng Cộng sản Trung Quốc có 92 triệu thành viên, trong khi chính phủ Mỹ không có thông tin về tình trạng đảng viên của đại đa số hàng triệu người Trung Quốc đến Mỹ, theo The New York Times.

Đề xuất vẫn chưa được hoàn thiện và chưa được Tổng thống Trump phê duyệt.

Theo The New York Times, căn cứ pháp lý cho đề xuất cấm này là một điều khoản trong Đạo luật về Nhập cư và Quốc tịch do Quốc hội Mỹ ban hành năm 1952. Điều khoản này cho phép tổng thống Mỹ cấm các nhóm người nhập cư được coi là bất lợi cho các lợi ích của Mỹ.

Tổng thống Trump đã trích dẫn điều khoản tương tự trong một loạt tuyên bố hạn chế công dân các nước Triều Tiên, Venezuela, Iran và 10 nước Hồi giáo khác đến Mỹ trong một số trường hợp nhất định.

Cũng theo The New York Times, các quan chức tại các cơ quan chính phủ Mỹ được cho đang thảo luận đề xuất chỉ nhắm vào 25 thành viên của Bộ chính trị Trung Quốc và gia đình họ.

Động thái này có khả năng dẫn tới đòn trả đũa từ Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang xấu đi.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc suy yếu đáng kể dưới thời Tổng thống Trump. Washington và Bắc Kinh bất hòa gần như mọi vấn đề từ công nghệ cho tới thương mại, kiểm soát vũ khí.

Chính quyền ông Trump đã áp đặt nhiều hạn chế đi lại nhằm vào Trung Quốc trong năm qua. Vòng trừng phạt mới nhất là vào ngày 15-7, khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo cấm một số nhân viên của các công ty công nghệ Trung Quốc, trong đó có Huawei.

Ông Pompeo cáo buộc những công ty này đã cung cấp hỗ trợ vật chất cho chính phủ Trung Quốc vi phạm nhân quyền và lạm dụng trên toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ không tiết lộ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng từ lệnh cấm này.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng áp lệnh cấm nhập cảnh đối với các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc với cáo buộc “phá hoại” quyền tự trị của đặc khu Hong Kong. Năm 2019, Mỹ cấm các quan chức Trung Quốc nhập cảnh với cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Hồi tháng 5, các quan chức Mỹ đã hạn chế visa 90 ngày đối với các nhà báo Trung Quốc làm việc tại Mỹ, cấm một số sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc nhập cảnh vì nghi ngờ ăn cắp sở hữu trí tuệ.

