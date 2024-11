Sự “phá cách” của bà Melania Trump khi lần thứ hai làm Đệ nhất phu nhân nước Mỹ

Bà Melania Trump được cho là sẽ tiếp tục định nghĩa lại vai trò của một Đệ nhất phu nhân nước Mỹ trong vòng 4 năm tới

Một trong những quyết định đầu tiên của bà Melania Trump sau khi ông Donald Trump đắc cử là bỏ qua cuộc họp mang tính biểu tượng với Đệ nhất phu nhân sắp mãn nhiệm Jill Biden khi Tổng thống Joe Biden tiếp đón Tổng thống đắc cử tại Phòng Bầu dục hôm 20-11. Sau khi ông Biden gửi lời mời, các thành viên trong nhóm trợ lý của ông Donald Trump cho rằng, việc bà Melania tham dự là rất quan trọng. Tuy nhiên, việc không tới cuộc họp báo hiệu bà Melania sẽ có nhiều quyền tự chủ hơn nữa trong lần thứ hai làm Đệ nhất phu nhân. “Tôi không lo lắng vì lần này đã khác. Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn và nhiều kiến thức hơn. Tôi đã từng ở Nhà Trắng trước đây. Khi bạn bước vào đó, bạn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra” - bà Melania Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News khi quảng bá cuốn hồi ký cùng tên của mình.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên làm Tổng thống, ông Donald Trump đã dành những ngày cuối tuần mùa đông tại Mar-a-Lago (Florida) và những ngày cuối tuần mùa hè tại câu lạc bộ chơi golf Bedminster (New Jersey). Dự kiến, nhiệm kỳ 2 cũng sẽ lặp lại như vậy. Riêng với bà Melania, viễn cảnh một Đệ nhất phu nhân từ chối sống toàn thời gian tại Nhà Trắng là một đột phá đáng chú ý so với tiền lệ, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Đệ nhất phu nhân nước Mỹ dự kiến sẽ dành phần lớn thời gian 4 năm tới không phải ở Nhà Trắng mà là giữa thành phố New York và Palm Beach (Florida). Tuy nhiên, bà vẫn sẽ có mặt trong các sự kiện lớn với tư cách là Đệ nhất phu nhân.

Các nguồn tin cho biết, bà Melania Trump đã xây dựng cuộc sống, quan hệ bạn bè ở Florida trong 4 năm qua và có khả năng sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian ở đó. Sau cuộc bầu cử năm 2016, bà đã trì hoãn việc chuyển đến Nhà Trắng để chờ con trai (Barron, lúc đó 10 tuổi) hoàn thành năm học. Hiện tại Barron Trump đã 18 tuổi, đang theo học tại Đại học New York. Vì vậy lần này bà cũng sẽ dành nhiều thời gian tại Trump Tower ở New York để gần con trai hơn. “Tôi không thể nói rằng mình là người đã có con trưởng thành. Tôi không cảm thấy như vậy. Barron muốn học ở New York, sống trong ngôi nhà của mình và tôi tôn trọng điều đó… Thằng bé đang tận hưởng những ngày tháng học đại học. Tôi hy vọng đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời” - bà Melania Trump nói với Fox News vào tháng trước.

Điểm lưu ý là trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump năm 2024, bà Melania hầu như vắng mặt. Bà chỉ tham dự buổi thông báo ông sẽ tái tranh cử, phát biểu ngắn gọn tại cuộc mít tinh ở Madison Square Garden (New York) vào tháng 10 và xuất hiện tại đêm bầu cử ở West Palm Beach. Những người quen biết cho hay, bà không thích tham gia công khai, nhưng thường đưa ra lời khuyên cho chồng mình. Họ đã chứng kiến bà khích lệ ông Donald Trump trước hội trường cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris.

Trong nhiệm kỳ đầu, Đệ nhất phu nhân Melania khá kín tiếng, chỉ sử dụng khoảng 10 nhân viên, ít hơn so với những người tiền nhiệm và đã vài lần có hành động gây tranh cãi. Vẫn chưa biết bà sẽ rút ra được bài học gì từ nhiệm kỳ đầu tiên. “Bà ấy vẫn phải đi trên ranh giới mong manh mà bất kỳ Đệ nhất phu nhân nào cũng phải đi: Bạn phải thông minh - nhưng không quá thông minh; bạn phải quan tâm đến vẻ ngoài của mình - nhưng không quá nhiều; bạn phải có suy nghĩ về các vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt - nhưng cũng phải có công thức làm bánh quy ngày lễ. Đó là một trong những vai trò thách thức nhất tại Nhà Trắng” - Kate Bennett, cựu phóng viên CNN từng theo dõi nhiệm kỳ đầu tiên của bà Melania Trump nhận định.

