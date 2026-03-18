Ba Lan tuyên bố sẽ không gửi quân đến Iran

Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc các đồng minh NATO cần hỗ trợ đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz, Thủ tướng Tusk cho biết, Ba Lan sẽ không triển khai các lực lượng quân đội đến Iran. Nước này có những nhiệm vụ khác trong khuôn khổ NATO mà các đồng minh, bao gồm cả Mỹ đều hiểu rõ. Toàn bộ nguồn lực hiện có của Ba Lan phải được ưu tiên phục vụ cho an ninh vùng Baltic, khu vực trọng tâm chiến lược lâu dài của Warsaw.

Thủ tướng Tusk lưu ý, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia láng giềng Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, Ba Lan cần tập trung nguồn lực để đối phó với những thách thức an ninh gần kề. Việc tham gia vào một cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ không chỉ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ba Lan mà còn đi ngược lại những cam kết của Warsaw với các đối tác NATO ở khu vực Bắc và Đông Âu.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: PAP)

Ngoài Ba Lan, một số quốc gia Trung-Đông Âu khác cũng bày tỏ lo ngại khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào tại eo biển Hormuz. Quyền Ngoại trưởng Bulgaria Nadezhda Neynski cho biết, nước này không có nguồn lực đủ mạnh để tham gia một chiến dịch ở khu vực Trung Đông. Ưu tiên của Bulgaria vẫn là khu vực phía Nam và Đông, nơi an ninh biên giới và phòng thủ khu vực là mối quan tâm cấp bách hơn.

Tuyên bố của Thủ tướng Tusk được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump mới đây đã kêu gọi các đồng minh châu Âu và châu Á cùng hành động để ngăn chặn Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo, bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ các đồng minh đối với lời kêu gọi can thiệp quốc tế của ông đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho tương lai của NATO.

Các nhà phân tích quốc tế đánh giá, áp lực từ Washington thực chất là nỗ lực lôi kéo các đồng minh châu Âu tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột mà Mỹ và Israel đã khởi xướng. Đây là lần đầu tiên Mỹ cố gắng lôi kéo NATO vào một cuộc xung đột với Iran và điều này có thể sẽ khiến liên minh quân sự đối mặt với nguy cơ chia rẽ sâu sắc hơn trong thời gian tới.