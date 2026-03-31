Australia thay đổi quan điểm về cuộc xung đột tại Iran

Những tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang khiến cho nền kinh tế Australia gặp nhiều khó khăn và không loại trừ khả năng có thể sẽ bị suy thoái. Thực tế và cả nguy cơ này đang tác động rất lớn đến chính quyền Australia hiện nay và điều này được cho là lý do khiến cho Australia bắt đầu thay đổi quan điểm và chuyển sang muốn Mỹ chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Nguồn: Alex Ellinghausen

Trả lời phỏng vấn báo chí Australia vào tối qua, Thủ tướng nước này Anthony Albanese cho biết, ông muốn giảm leo thang căng thẳng và muốn cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran chấm dứt, qua đó tạo điều kiện cho nền kinh tế toàn cầu phục hồi.

Thủ tướng Albanese nhấn mạnh cuộc xung đột đã gây ra tác động lớn và hậu quả của nó sẽ còn kéo dài nên muốn thấy cuộc xung đột này kết thúc.

Việc Australia muốn Mỹ sớm kết thúc cuộc xung đột tại Iran là biểu hiện cho thấy Australia đang thay đổi quan điểm về cuộc xung đột này. Trước đó, khi Mỹ bắt đầu tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026, Australia đã ra tuyên bố ủng hộ Mỹ ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và đe dọa an ninh quốc tế.

Tuy vậy, sau 1 tháng xung đột bùng phát, hậu quả kinh tế mà Australia và nhiều quốc gia trên thế giới phải gánh chịu khi giá nhiên liệu tăng cao vì nguồn cung bị gián đoạn khiến cho Australia không còn muốn cuộc xung đột này kéo dài.