Ảnh vệ tinh hé lộ vị trí tàu chiến Nga sau khi "mất tích" khỏi quân cảng ở Syria

Tàu chiến Nga thả neo cách ngoài khơi Syria 13km. Ảnh: Insider/Maxar Technologies.

Ảnh chụp vệ tinh của công ty Planet Labs cho thấy 3 tàu chiến thuộc Hạm đội Địa Trung Hải của Nga thả neo cách khu vực ngoài khơi Syria khoảng 13km theo hướng tây bắc. 3 tàu chiến gồm hai tàu tên lửa và một tàu hậu cần.

Ngoài 3 tàu đề cập ở trên, các tàu chiến khác của Nga ở quân cảng Tartus có thể đã thả neo ở nơi khác mà không xuất hiện trong ảnh chụp vệ tinh. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin do Reuters đăng tải.

Một tàu chiến Nga di chuyển ở ngoài khơi Syria hôm 10/12. Ảnh: Insider/Maxar Technologies.

Thông thường, Nga có 5 tàu nổi và một tàu ngầm hiện diện thường trực ở quân cảng Tartus. Cho đến ngày 5/12, tất cả 6 tàu này vẫn hiện diện tại căn cứ.

Kênh truyền thông Rybar có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tàu chiến rời quân cảng và thả neo ngoài khơi Syria vì lý do an ninh.

Các tàu chiến Nga rời khỏi quân cảng Tartus ở Syria vào ngày 9/12. Ảnh: Reuters/Planet Labs.

Theo báo Mỹ Insider, đây là dấu hiệu cho thấy Nga chưa quyết định rút tất cả tàu chiến về nước mà chỉ thả neo ở cách xa Syria để tránh bất ổn.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Israel đã tiến hành hơn 480 cuộc tập kích ở Syria, bao gồm các cuộc tập kích ở quân cảng Latakia của Syria. Israel có cam kết không tấn công các cơ sở quân sự Nga ở Syria và cho đến nay, cam kết này có vẻ vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, Nga đưa tàu chiến ra khơi cũng có thể là biện pháp đề phòng, tránh đạn lạc.

Một lý do khác là Nga vẫn đang đàm phán với phe đối lập Syria để tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự. Cho đến khi có thỏa thuận đạt được, các tàu chiến Nga có thể tránh neo ở quân cảng vì lý do an ninh. Phe đối lập đã kiểm soát toàn bộ hai tỉnh Latakia và Tartus nhưng trước mắt vẫn đảm bảo an ninh, không xâm nhập hai căn cứ Nga.

Nguồn: [Link nguồn]