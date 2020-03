Ảnh trước và sau: Dịch Covid-19 biến đổi nước Mỹ như thế nào?

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 06:30 AM (GMT+7)

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp và làm gián đoạn đáng kể tới cuộc sống của người dân Mỹ khi nơi đây đã trở thành tâm dịch mới với tổng số ca nhiễm bệnh nhiều nhất thế giới.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 07:51 31/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc31/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Theo CNN, tính tới ngày 30/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã lên tới con số 141.854. Số ca tử vong là 2.475. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh với gần 60.000 ca nhiễm bệnh và 965 ca tử vong.

Tác động của dịch Covid-19 tới người dân Mỹ đã được ghi lại trong những bức ảnh vệ tinh. Theo Daily Mail, các địa điểm vốn đông đúc và nhộn nhịp như sân bay, khu vực vui chơi, giải trí trên khắp nước Mỹ nay vắng lặng và như bị "bỏ hoang".

Công ty vũ trụ tư nhân Maxar Technologies đã chia sẻ loạt ảnh trước và sau tại các địa điểm ở Mỹ được vệ tinh chụp lại hồi giữa tháng 3 để phản ánh tác động rõ rệt mà dịch Covid-19 đang gây ra cho nước Mỹ.

Ảnh chụp tại khu vực tượng Nữ thần tự do ở thành phố New York, bang New York, Mỹ, ngày 4/11/2019 và ngày 11/3/2020. Số lượng du khách tới thăm tượng Nữ thần tự do đã giảm mạnh. Ảnh: Maxar Technologies

Đài phun nước Bethesda tại Công viên Trung tâm ở thành phố New York tràn ngập người tới vào ngày 4/11/2019 (trái). Nhưng tới ngày 11/3/2020 - thời điểm thành phố bắt đầu ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, địa điểm này gần như không còn ai qua lại. Ảnh: AP

Công viên Battery ở quận Manhattan cũng trong tình trạng tương tự như khu vực tượng Nữ thần tự do và đài phun nước Bethesda. Các bức ảnh được chụp ngày 4/11/2019 (trái) và ngày 11/3/2020. Ảnh: Maxar Technologies

Nhóm người trượt tuyết được trông thấy tại khu trượt Woolman Ice Rink, thuộc Công viên Trung tâm ngày 4/11/2019 (trái). Ngày 11/3/2020, khu vực này hoàn toàn không có một bóng người. Ảnh: Maxar Technologies

Ảnh chụp sân bay quốc tế thành phố Salt Lake bang Utah, nơi phát hiện hàng chục người dương tính với Covid-19, ngày 5/3 cho thấy các máy bay gần như xuất hiện ở mọi cổng trên đường băng (trái). Nhưng tới ngày 16/3, chỉ còn vài chiếc nằm rải rác tại sân bay do nhiều hãng hàng không đã giảm lịch trình xuống dưới 50% so với ngày thường. Ảnh: Maxar Technologies

Hình ảnh từ khu đỗ xe cho thuê của sân bay quốc tế thành phố Salt Lake. Ít du khách hơn đồng nghĩa với số lượng xe cho thuê sẽ phải "nằm phủ bụi" nhiều hơn (phải). Ảnh chụp cùng thời điểm với ảnh tại đường băng của sân bay. Ảnh: Maxar Technologies

Tình trạng tương tự xuất hiện ở đường băng của sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor, bang Azirona. Ảnh chụp trong các ngày 5 (trái) và 16/3. Ảnh: Maxar Technologies

Ảnh chụp tại khu để xe cho thuê của sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor. Ảnh: Maxar Technologies

Tại bang Vermont, nơi cũng ghi nhận hàng chục ca nhiễm Covid-19, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Killington chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về lượng du khách. Bức ảnh chụp ngày 30/1 cho thấy khu trượt tuyết có nhiều du khách và xe cộ (trái). Nhưng bức ảnh chụp vào 16/3 lại phản ánh điều ngược lại. Ảnh: Maxar Technologies

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/anh-truoc-va-sau-dich-covid-19-bien-doi-nuoc-my-nhu-the-nao-1073965.h...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/anh-truoc-va-sau-dich-covid-19-bien-doi-nuoc-my-nhu-the-nao-1073965.html