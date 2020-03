Mỹ mở cầu hàng không “chưa từng thấy” vận chuyển hàng triệu khẩu trang từ TQ

Thứ Hai, ngày 30/03/2020 17:30 PM (GMT+7)

Đối mặt với tình thế khẩn cấp khi thiếu nghiêm trọng vật tư y tế trong cuộc chiến với Covid-19, Mỹ đã nỗ lực mở một đường hàng không vận chuyển liên tục vật tư y tế thiết yếu từ Trung Quốc sang nhằm “chữa cháy” cho những bệnh viện.

Mới đây, một máy bay vận tải cỡ lớn đã đáp xuống sân bay John F. Kennedy (New York) mang theo hàng tấn găng tay, khẩu trang và đồ bảo hộ để phân phối cho các bang đang chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 tại Mỹ như New York, New Jersey và Connecticut.

Chuyển bay đầu tiên trong dự án 20 chuyến bay kéo dài liên tục trong 30 ngày được tài trợ bởi Cơ quan quản lý các trường hợp khẩn cấp liên bang Mỹ đã hạ cánh, mang theo 130.000 khẩu trang N95, 1,7 triệu khẩu trang y tế, 50.000 đồ bảo hộ, hơn 10,3 triệu găng tay y tế và hơn 70.000 máy đo thân nhiệt.

Chuyến bay nằm trong dự án mở cầu hàng không giữa các công ty tư nhân phân phối thiết bị y tế ở Mỹ, chính phủ Mỹ với các nhà cung ứng thiết bị hàng đầu thế giới, chủ yếu là Trung Quốc, ngoài ra còn có cả sự tham gia của Việt Nam, Malaysia.

Máy bay chở lô hàng vật tư y tế của Trung Quốc hạ cánh tại châu Phi (ảnh: Reuters)

Mục tiêu của dự án là giảm thời gian vận chuyển thiết bị y tế được mua bởi các công ty tư nhân tại Mỹ như McKesson Corp, Cardinal, Owens & Minor, Medline and Henry Schein về nước bằng cách sử dụng máy bay, thay vì tàu biển như thông thường.

Đại diện của các công ty nói trên đã tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng vào hôm 29.3 do Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump, chủ trì và quyết định thành lập kế hoạch vận tải khổng lồ này.

Mục tiêu của kế hoạch cầu hàng không là đẩy nhanh tốc độ nhập khẩu các vật tư y tế quan trọng mà Mỹ cần trong nỗ lực kéo dài 30 ngày để cung ứng những thiết bị cần thiết nhất cho cuộc chiến chống Covid-19.

Việc các chuyến bay được sử dụng để vật tải một cách liên tục sẽ rất tốn kém nhưng tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều việc dùng tàu biển thông thường.

Một lô hàng vật tư y tế tại New York (ảnh: AP)

“Theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đã thành lập một dự án phối hợp công tư chưa từng có để đảm bảo một số lượng lớn khẩu trang, thiết bị y tế sẽ có mặt ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu của các nhân viên trên tuyến đầu chống dịch và phục vụ người dân”, Jared Kushner – cố vấn Nhà Trắng và cũng là con rể của ông Trump, phát biểu.

Ngoài những bang chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, những chuyến hàng tiếp theo sẽ phân phối vật tư y tế đến các viện dưỡng lão và những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên toàn nước Mỹ.

