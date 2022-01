Anh “lên nòng” đối phó căng thẳng Nga-Ukraine

Anh đã đề nghị triển khai các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển để tăng cường khả năng phòng thủ của các nước NATO ở biên giới phía Bắc và phía Đông khi căng thẳng Nga - Ukraine leo thang.

Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 29-1 cho biết Anh sẽ đưa ra đề xuất với các chỉ huy NATO vào tuần tới. Theo đề xuất, Anh có thể tăng gấp đôi số quân đồn trú tại các nước Đông Âu và đưa vũ khí phòng thủ tới Estonia. Anh hiện triển khai khoảng 1.150 quân tại Đông Âu và muốn đưa thêm binh sĩ, vũ khí, tàu chiến và máy bay tới khu vực này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson có cuộc họp về vấn đề căng thẳng Ukraine trong tuần này. Ảnh: Sky News

Thủ tướng Johnson cho hay đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Anh sẵn sàng triển khai lực lượng khắp châu Âu vào tuần tới để đảm bảo rằng Anh có thể hỗ trợ các đồng minh NATO trên bộ, trên biển và trên không. Ông Johnson cảnh báo nếu Nga có hành động quân sự với Ukraine, đó sẽ là thảm kịch cho châu Âu. Anh là nước đang dẫn đầu nỗ lực ở châu Âu nhằm gây sức ép với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Binh sĩ Ukraine diễn tập sử dụng vũ khí chống tăng hôm 28-1. Ảnh: AP

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly hôm 29-1 cho biết nước này có kế hoạch điều vài trăm binh sĩ đến Romania, đây là một phần trong chiến dịch triển khai lực lượng ở sườn phía Đông NATO.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẵn sàng tiến xa hơn và trong khuôn khổ NATO nhằm cam kết thực hiện các sứ mệnh mới, đặc biệt ở Romania.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland kêu gọi Trung Quốc tác động Nga nhằm hướng tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bà Nuland hôm 27-1 cho hay: "Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh tác động tới Nga để hướng tới mục tiêu ngoại giao vì nếu xảy ra xung đột ở Ukraine cũng không có lợi cho Trung Quốc. Sẽ có tác động đáng kể tới nền kinh tế toàn cầu. Sẽ có tác động mạnh lên lĩnh vực năng lượng".

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã kêu gọi Bắc Kinh hành động can thiệp căng thẳng Nga - Ukraine. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Vương đã đề nghị ông Blinken ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và tôn trọng những quan ngại an ninh chính đáng của Nga.

