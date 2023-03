Ấn Độ: Đi tiểu vào người khác trên máy bay, thanh niên hối không kịp

Máy bay của hãng hàng không American Airlines (ảnh: SCMP)

Times of India hôm 6/3 đưa tin, Arya Vohra, 21 tuổi – sinh viên Ấn Độ đang theo học tại Mỹ – đã tiểu bậy vào hành khách khác trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines. Vụ việc xảy ra trên chặng bay từ New York đến New Delhi hôm 4/3.

“Chuyến bay số 292 của American Airlines từ Sân bay Quốc tế John F. Kennedy đến Sân bay Quốc tế Indira Gandhi ghi nhận trường hợp một hành khách gây rối”, American Airlines thông báo.

“Tiếp viên trưởng cho biết, hành khách này đã say xỉn và không tuân thủ hướng dẫn của phi hành đoàn trên máy bay. Anh ta liên tục tranh cãi với các tiếp viên, không muốn ngồi vào chỗ và đi tiểu lên một hành khách khác thuộc khoang thương gia”, American Airlines cho hay.

Dựa trên cáo buộc của American Airlines, cảnh sát đã tạm giữ Vohra. Đến chiều ngày 5/3 (giờ Ấn Độ), Vohra được thả. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi của Vohra.

Cảnh sát thành phố New Delhi cho biết, biện pháp “mạnh tay nhất có thể” sẽ được áp dụng đối với Vohra.

“Arya Vohra đã được thả. Anh ta nói rằng đã cố vào nhà vệ sinh nhưng cửa bị khóa. Chúng tôi đang xác minh lời khai này”, Times of India dẫn thông báo từ cảnh sát thành phố New Delhi.

Theo Times of India, khi tỉnh rượu và nhận ra hành động sai trai, Vohra đã xin lỗi và khẩn thiết xin người bị tiểu bậy không gửi đơn kiện. Một vụ kiện có thể ảnh hưởng đến việc học và sự nghiệp của anh ta. Hành khách bị Vohra làm phiền đã đồng ý không khởi kiện. Tuy nhiên, phi hành đoàn đã thông báo vụ việc với cơ quan kiểm soát không lưu sân bay.

Ngay khi chuyến bay hạ cánh, Vohra bị cảnh sát bắt giữ. Hãng hàng không American Airlines cũng hủy vé khứ hồi và cấm bay đối với Vohra.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/an-do-di-tieu-vao-nguoi-khac-tren-may-bay-thanh-nien-hoi-khong-kip-1446335.ngn