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16 người thiệt mạng trong thảm họa địa chất ở Giang Tây, Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc Thời sự thế giới

Mưa lớn liên tục thời gian qua đã gây ra các thảm họa địa chất, như lũ quét và sạt lở đất ở huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc. Đến nay, đã có 16 người ở địa phương này thiệt mạng.

16 người thiệt mạng trong thảm họa địa chất ở Giang Tây, Trung Quốc
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Theo thông báo mới nhất từ chính quyền huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, mưa lớn thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến nhiều xã và thị trấn trong khu vực.

Người dân phải di dời do thảm hỏa địa chất ở huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc (Ảnh: Tin tức Toại Xuyên)

Người dân phải di dời do thảm hỏa địa chất ở huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc (Ảnh: Tin tức Toại Xuyên)

Tính đến 9h sáng ngày 10/9, vụ sạt lở đất xảy ra tại thị trấn Cao Bình vào sáng sớm ngày 5/9 đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Các đội cứu hộ cũng tìm thấy thi thể của 3 người mất tích tại các thị trấn gần đó. Như vậy, 16 người đã thiệt mạng trong các thảm họa địa chất do mưa lớn gây ra tại đây.

Trước đó, chính quyền huyện Toại Xuyên ra thông báo cho biết, có hơn chục người mất tích trong trận lũ quét ngày 5/9. Thảm họa xảy ra sau khi khu vực này phải hứng chịu mưa lớn kéo dài nhiều ngày do ảnh hưởng của bão Saudel.

Tính đến 18 giờ ngày 6/9, tổng cộng 11.968 người đã được sơ tán trên toàn huyện Toại Xuyên, hơn 7.000 vật phẩm cứu trợ đã được phân phát tại đây. Tỉnh Giang Tây đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ II đối với các thảm họa địa chất bất ngờ tại huyện này.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng phải cử một tổ công tác đến hiện trường vụ sạt lở đất để chỉ đạo công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã điều động 41 phương tiện và 224 nhân sự đến hiện trường, đồng thời triển khai các thiết bị bay không người lái (drone) phục vụ công tác thông tin liên lạc và trinh sát tại khu vực thảm họa.

Sạt lở đất khủng khiếp ở Trung Quốc, 11 người mất tích
Sạt lở đất khủng khiếp ở Trung Quốc, 11 người mất tích

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Theo Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2026 15:02 PM (GMT+7)
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