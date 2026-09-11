Công an làm việc với ba người đăng bán sách giáo khoa photocopy

Ngày 7-8/9, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trường Phú phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ba tài khoản Facebook đăng tải các bài viết về việc sao chép, photocopy tài liệu, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 để cung cấp, bán cho phụ huynh, học sinh.

Mộ số sách được photocopy. Ảnh: Công an xã Trường Phú

Lực lượng chức năng xác định chủ ba tài khoản đều trú tại xã Trường Phú. Tại buổi làm việc, cả ba cho biết do thiếu hiểu biết pháp luật và xuất phát từ nhu cầu nhiều người không có sách giáo khoa nên đã tự ý sao chép, photocopy.

Sau khi Công an xã Trường Phú giải thích các quy định của pháp luật, ba người tự nguyện gỡ bỏ thông tin liên quan việc đã đăng tải trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Công an làm việc với một người đăng tải các tin bài về việc sao chép, photocopy các tài liệu, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 cung cấp, bán cho các phụ huynh, học sinh. Ảnh: Công an xã Trường Phú

Công an xã Trường Phú khuyến cáo, việc tự ý sao chép, in, photocopy tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả để kinh doanh, phát hành mà không được chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ thể có quyền cho phép có thể là hành vi xâm phạm quyền tác giả và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, quyền sao chép tác phẩm là quyền tài sản thuộc quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả. Pháp luật chỉ cho phép một số trường hợp sao chép không phải xin phép theo điều kiện luật định; không phải cứ tài liệu đã được đưa lên Internet là mọi người đều có quyền tải về, in và bán lại.

Đối với cơ sở in ấn, photocopy thực hiện việc sao chép và bán các bản sao tác phẩm nhằm mục đích thương mại mà không được phép có thể bị xử lý vi phạm hành chính. Tùy tính chất, mức độ và quy mô, hành vi xâm phạm quyền tác giả còn có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định pháp luật.