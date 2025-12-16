10 sự kiện chấn động thế giới năm 2025 qua ảnh

2025 mở màn bằng lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, kéo theo loạt sắc lệnh hành pháp ảnh hưởng đến chính sách nhập cư, kinh tế và quan hệ quốc tế.

Xung đột ở Trung Đông và Ukraine tiếp tục để lại những hình ảnh đau lòng. Gaza hiện lên qua cảnh người dân chạy tìm nơi trú ẩn giữa các đợt không kích, nạn đói lan rộng, trẻ em vật lộn giành từng phần ăn.

Biến đổi khí hậu tiếp tục hiện rõ trong những bức ảnh dữ dội như cháy rừng ở Los Angeles tháng 1 thiêu rụi khu dân cư, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Cuối tháng 3, một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở Bangkok, Thái Lan bị đổ sập sau trận động đất mạnh 7,7 độ tấn công nhiều quốc gia ở Đông Nam Á. Vụ sập khiến 95 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Myanmar là quốc gia chịu thiệt hại lớn nhất của trận động đất này. Ít nhất hơn 4.400 người tử vong, 7.000 người bị thương và hàng trăm người mất tích, khiến mùi tử thi bao trùm khắp Myanamar suốt nhiều ngày.

Mùa xuân, tin Giáo hoàng Francis qua đời khiến hàng nghìn người đổ về Vatican tiễn biệt vị giáo hoàng lãnh đạo Giáo hội Công giáo suốt 12 năm. Tang lễ được nối tiếp bằng mật nghị bầu ra vị giáo hoàng mới: Robert Prevost, người Mỹ đầu tiên giữ cương vị này, lấy tông hiệu Leo XIV.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót tại hộp đêm Jet Set sau khi mái bị sập ở Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, ngày 8/4. Hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ việc.

Một sĩ quan cảnh sát nhìn đống đổ nát của chiếc máy bay chở khách của Air India rơi vào khu dân cư ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 12/6. Chỉ có một trong số 242 người trên chuyến bay của Air India sống sót. Ngoài những người trên máy bay, một số người dưới mặt đất cũng thiệt mạng khi máy bay lao vào khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Y BJ Medical College và Bệnh viện. Tổng cộng ít nhất 290 người đã chết, theo CNN.

Tháng 9, Nepal rơi vào bất ổn chính trị nghiêm trọng khi các cuộc biểu tình thu hút hàng chục nghìn người tại Kathmandu và nhiều thành phố lớn, khiến hơn 200 người bị thương, hàng trăm người bị bắt giữ, giao thông trên các trục đường chính tê liệt và nhiều cơ quan công quyền phải đóng cửa trong nhiều ngày. Khủng hoảng leo thang buộc Thủ tướng Nepal tuyên bố từ chức, mở đường cho tiến trình đàm phán thành lập chính phủ mới trong bối cảnh áp lực chính trị và xã hội gia tăng.

Loạt siêu bão và áp thấp nhiệt đới mạnh bất thường liên tiếp càn quét khu vực Đông Nam Á và Đông Á, gây mưa lớn, lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng tại Hong Kong, Philippines, Đài Loan, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam từ tháng 9 đến tháng 11. Lũ lụt, sạt lở đất khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải sơ tán, nhiều đô thị và vùng sản xuất nông nghiệp chìm trong nước, giao thông tê liệt và thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục tỷ USD.

Ngày 26/11, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã lan ra 7 trên 8 block của một khu chung cư ở Hong Kong. Sau hơn một tuần cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân, giới chức đặc khu xác nhận có 160 người tử vong trong vụ cháy.