“Chạy ngay đi” tìm căn hộ sắp bàn giao

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 09:21 AM (GMT+7)

Trên thị trường bất động sản, các dự án “ma”, dự án chậm tiến độ do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lí xuất hiện ngày càng nhiều. Chính vì vậy, người mua nhà ngày nay thường có xu hướng chọn mua các căn hộ sắp bàn giao để giảm thiểu các rủi ro nêu trên.

Dự án sắp bàn giao tại Hà Nội: cầu tăng mạnh – cung khan hiếm

Nguồn cung các dự án tại Hà Nội năm 2018 được đánh giá là giảm mạnh so với năm 2017, nguồn cung từ các dự án sắp bàn giao lại càng hiếm hoi. Là một người đi mua nhà, vợ chồng anh Cường (Khương Đình, Thanh Xuân) rất băn khoăn trong việc chọn mua căn hộ: “Vợ chồng tôi đã đi tìm hiểu nhiều dự án, nhưng phần nhiều các dự án hoặc mới khởi công hoặc có dự án thì lại bị chậm tiến độ. Cuối năm nay chúng tôi phải trả nhà đang thuê cho chủ nhà nên muốn mau chóng tìm được căn hộ sắp bàn giao để kịp chuyển về ở”. Gấp rút là vậy nhưng anh Cường cũng như rất nhiều người mua nhà khác đều không muốn bất cẩn khi lựa chọn nơi an cư cho gia đình.

Cũng kiếm tìm căn hộ tại các dự án sắp bàn giao như anh Cường nhưng mục đích của gia đình chị Nhung (Định Công, Hoàng Mai) lại là để hạn chế rủi ro khi mua các căn hộ trên giấy tờ. Theo chị Nhung, các tòa căn hộ đã cất nóc, đang hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao thường đảm bảo về pháp lý vì có giấy phép xây dựng đầy đủ, đặc biệt là có thể trực tiếp đến xem xét. Tuy nhiên, cả anh Cường và chị Nhung đều cảm thấy khá khó khăn khi đưa ra được quyết định vì với tình hình thị trường như hiện nay thì việc tìm mua được căn hộ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như sắp bàn giao, vị trí thuận lợi, tiện ích đầy đủ và hợp túi tiền không nhiều.

Đi tìm lời giải cho bài toán an cư

Nổi lên như “vedette” giữa thị trường bất động sản quận Thanh Xuân đang khan hiếm nguồn cung, TNR Goldseason ghi dấu bởi vị trí đắc địa và đặc biệt ấn tượng bởi kiến trúc, cảnh quan cùng tiện ích vượt trội.

TNR GoldSeason nổi bật giữa trung tâm Quận Thanh Xuân với 4 tòa căn hộ

Nằm tại số 47 Nguyễn Tuân – ngay trung tâm quận Thanh Xuân, TNR Goldseason tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Vành đai 3. Tọa lạc tại trung tâm của trục kinh tế phía Tây: Cầu Giấy - Thanh Xuân - Hà Đông, dự án chính là điểm kết nối giữa các khu vực kinh tế năng động và tiềm năng nhất Hà Nội. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới các trường học như THPT Hà Nội Amsterdam, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện An ninh, Đại học Hà Nội, Đại học Kiến trúc,… các khu đô thị, trung tâm thương mại lớn như Royal City, Big C, The Garden, Keangnam…

Phá vỡ quan niệm về loại hình chung cư nhàm chán hiện tại, thiết kế của TNR GoldSeason được định hình theo hơi thở hiện đại đậm chất Mỹ. Các căn hộ với thiết kế thông minh, giúp tối ưu hóa diện tích cũng như công năng sử dụng. Hệ thống lô gia, khe thoáng, khe sáng được bố trí khoa học mang đến nguồn ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành.

Trải rộng trên tổng diện tích hơn 20.000 m2, TNR GoldSeason được quy hoạch thành tổ hợp căn hộ, văn phòng, dịch vụ thương mại sang trọng bậc nhất tại thủ đô. Công viên Manhattan tái hiện lại khuôn viên Manhattan nổi tiếng nước Mỹ, trung tâm thương mại, phòng tập gym & fitness hiện đại, khu café & nhà hàng, hệ thống trường mẫu giáo quốc tế, hệ thống bể bơi bốn mùa, bể bơi tràn bờ, khu vườn nướng BBQ, vườn nhiệt đới, thư viện,… tất cả tiện ích và cảnh quan được xây dựng công phu sẽ mang đến cho cư dân tương lai cuộc sống thượng lưu ngay giữa thiên nhiên trong lành.

Tháng 10/2018 TNR GoldSeason chào đón những cư dân đầu tiên

Dự án đang ở giai đoạn hoàn thiện, chỉ hơn 5 tháng nữa cư dân đã có thể chuyển về ở. Đây là điều đặc biệt khiến cho sức hút của TNR GoldSeason không ngừng lớn lên trong những ngày này. Tại TNR Goldseason, chủ đầu tư dự án luôn nỗ lực để bám sát tiến độ, thực hiện đúng cam kết với khách hàng. Không chỉ thế, chất lượng xây dựng cũng được theo dõi sát sao và đảm bảo bởi uy tín của nhà thầu thi công Hòa Bình.

Quyết định mua nhà tại GSS ngay từ khi dự án mới khởi công xây dựng, anh Khôi hết sức phấn khởi khi cả chất lượng và tiến độ của dự án đều được đảm bảo một cách chính xác: “Vợ và các con của tôi chắc chắn sẽ rất thích môi trường sống tại đây. Tôi đã có quyết định chính xác cho cả gia đình”.