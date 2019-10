Giá vàng có thể chạm mốc hơn 46 triệu vào năm 2020

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 13:00 PM (GMT+7)

Giá vàng có thể tăng khoảng 30%, lên mức 2.000 USD (46,2 triệu VND)/ounce vào năm tới, theo David Roche, chủ tịch và chiến lược gia toàn cầu tại tổ chức Independent Strategy. Giá vàng giao dịch hiện đang ở mức khoảng 1.500 USD (gần 35 triệu VND)/ounce.

Giá vàng tăng cao khi tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều bất ổn (Nguồn: CNBC)

“Giống như một người quen của tôi từng nói, tình trạng khủng hoảng tiền tệ xảy ra bởi chính những chính sách do các ngân hàng trung ương đưa ra, nó chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Điều này chắc chắn sẽ khiến mọi người tìm đến nơi trú ẩn tài sản an toàn để thay thế”, Roche nói trên chương trình "Squawk Box" của CNBC vào ngày 3/10 vừa qua.

“Vàng là một loại tiền tệ thay thế hoàn hảo do tính ổn định và việc sử hữu loại tiền tệ này không gây mất mát bất cứ thứ gì, đặc biệt là khi so sánh với việc gửi tiền nhưng gặp phải lãi suất âm”, Roche nói. Do đó, giá vàng có thể sẽ chạm mốc 1.600 USD/ounce trước cuối năm nay, trước khi tăng lên 2.000 USD vào năm tới, ông nói.

Ý kiến của Roche được đưa ra trong bối cảnh các chính sách tại các ngân hàng trung ương lớn được đưa ra liên tục trong tháng vừa qua.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cắt giảm lãi suất cho vay ngay trong đêm, xuống mức mục tiêu từ 1,75% đến 2% trong tháng 9. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng cắt giảm lãi suất tiền gửi của mình xuống mức thấp kỷ lục (-0,5%) và đưa ra một chương trình mua trái phiếu lớn trong cùng tháng.

Tại Nhật Bản, khi mục tiêu lãi suất ngắn hạn đã nằm trong vùng tiêu cực, Ngân hàng Nhật Bản lại báo hiệu cơ hội nới lỏng lãi suất trong tháng Mười này.

“Chúng tôi nỗ lực hành động trong bối cảnh rủi ro toàn cầu tăng cao. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng sự phát triển kinh tế và giá cả trong cuộc họp vào tháng tới để quyết định xem có nên giảm bớt lãi suất hay không”, thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 9.