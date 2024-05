Tiền ùn ùn đổ về, đại gia 53 tuổi người Hà Nội bỏ túi hơn 1.100 tỷ đồng trong một ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có phiên giao dịch tích cực trong ngày 16/5, kết phiên chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 14,39 điểm để đóng cửa ở mức 1.268,78 điểm. Như vậy, sau ba phiên cải thiện liên tiếp, VN-Index trở lại vùng giá giữa tháng 4, tức trước khi xảy ra phiên "sập" 60 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt tổng giá trị giao dịch gần 22.700 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 1,24 điểm để đóng cửa ở mức 240,02 điểm. Upcom-Index tăng 0,6 điểm để đóng cửa ở mức 92,70 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực trong phiên giao dịch 16/5 - Ảnh chụp màn hình

Trong ngày chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam tăng hơn 14 điểm, mã cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam do tỷ phú Hồ Hùng Anh giữ vị trí Chủ tịch cũng có phiên giao dịch tích cực ghi nhận mức tăng 1.800đ/cổ phiếu, tương đương tăng 3,74% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 49.900đ/cổ phiếu. Cùng với đà tăng về thị giá, thanh khoản của TCB cũng tăng hơn 2 lần so với phiên liền trước với gần 20,9 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay cùng giá trị giao dịch đạt gần 1.029 tỷ đồng.

Đà tăng của cổ phiếu TCB trong phiên giao dịch ngày 16/5, không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Hồ Hùng Anh cũng tăng mạnh. Cụ thể, theo thống kê của Forbes, khối tài sản của đại gia 53 tuổi ghi nhận tăng thêm 47 triệu USD, tương đương tăng thêm hơn 1.105 tỷ đồng, đây là mức tăng cao nhất trong danh sách 6 tỷ phú USD Việt Nam. Hiện tỷ phú Hồ Hùng Anh đang sở hữu khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị 1,8 tỷ USD (tương đương hơn 42.333 tỷ đồng) đứng vị trí thứ 1.804 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Sau chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 17 tháng 5, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap nhận định VN-Index sẽ tiếp tục giằng co tại kháng cự 1.270 điểm và có thể xuất hiện phiên điều chỉnh giảm. Khi đó, chỉ số sẽ có xu hướng thoái lui để kiểm định lại hỗ trợ MA50 ngày ở vùng 1.248 điểm vừa vượt qua. Ngược lại, nếu lực mua tiếp tục cải thiện giúp VN-Index đóng cửa tuần trên 1.275 điểm, chỉ số sẽ hướng lên vùng đỉnh cũ quanh 1.295 điểm, đóng thời xác nhận (về mặt kỹ thuật) sự kết thúc của sóng giảm bắt đầu từ cuối tháng 3.

Chuyên gia công ty chứng khoán SSI nhận định VN-Index đang hướng đến vùng 1.275 - 1.280. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và ADX có trạng thái trái chiều khi RSI tích cực và ADX suy yếu. Do đó, chỉ số VN-Index có thể diễn ra giằng co ở khu vực trên.

Chuyên gia công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đánh giá bên cạnh tín hiệu cải thiện của thanh khoản, sự luân chuyển của dòng tiền sang nhóm cổ phiếu ngân hàng đang tạo thêm động lực tăng điểm mới cho chỉ số và vùng cản quanh 1.260 (+/-10) nhiều khả năng sẽ được chinh phục. Mặc dù áp lực điều chỉnh trở lại vẫn còn hiện hữu nhưng cơ hội duy trì xu hướng tăng, vượt vùng đỉnh 1.29x đang chiếm ưu thế. Nhà đầu tư được khuyến nghị trải lệnh mua từng phần các vị thế trading khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ, gần là 1.24x và trong kịch bản điều chỉnh sâu hơn là quanh 1.220 (+-5).

Chuyên gia của CTCK Rồng Việt (VDSC) đánh giá nhịp hồi phục của thị trường được mở rộng và đang lấn sâu vào vùng tranh chấp mạnh trong quá khứ, vùng 1.235-1.293 điểm. Động thái chốt lời và tranh chấp sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong thời gian tới, nhưng dự kiến thị trường sẽ được hỗ trợ khi lùi bước và dần tiến vào vùng thử thách 1.280-1.300 điểm.

Nhà đầu tư có thể kỳ vòng khả năng dần nới rộng nhịp hồi phục của thị trường, tuy nhiên vẫn cần lưu ý nguồn cung sẽ có chiều hướng gia tăng và gây tranh chấp trong thời gian tới. Hiện tại có thể ưu tiên những cổ phiếu có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để mua ngắn hạn nhưng cũng cần kiểm soát tỷ lệ danh mục hợp lý, tránh trạng thái quá mua.

