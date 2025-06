“Mỗi chiếc B-2 giá hơn 2,2 tỷ USD”: Mỹ “đốt” chi phí khủng tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran

Cựu sĩ quan Không quân Ấn Độ, ông Ajay Ahlawat, đã chia sẻ trên mạng xã hội về sự ấn tượng trước chiến dịch không kích kéo dài hơn 40 giờ đồng hồ của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran. Những chiếc B-2 Spirit xuất phát từ căn cứ Whiteman ở Missouri (Mỹ), bay thẳng đến Iran, thả vũ khí vào các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, rồi trở về an toàn.

Điểm đặc biệt là toàn bộ chiến dịch diễn ra trong khi truyền thông toàn cầu đang đưa tin trực tiếp, cho thấy mức độ tự tin của Mỹ vào khả năng tàng hình và hiệu quả chiến đấu của loại máy bay này. Ahlawat nhấn mạnh: “Khả năng như vậy phải trả giá rất đắt – mỗi chiếc B-2 giá hơn 2,2 tỷ USD, còn mỗi quả bom GBU-57 trị giá tới 20 triệu USD.”

Mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran – những nơi được cho là có lớp bảo vệ kiên cố nhất trong mạng lưới hạt nhân nước này.

B-2 Spirit là máy bay ném bom đa năng có khả năng mang theo cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân

Máy bay B-2 Spirit đặc biệt đến mức nào?

B-2 Spirit là dòng máy bay ném bom tàng hình chiến lược hiện đại bậc nhất của Mỹ, do Northrop Grumman phát triển. Dù ra đời từ sau Chiến tranh Lạnh, đến nay chỉ có 21 chiếc được chế tạo do chi phí quá đắt đỏ. Chiếc đầu tiên – Spirit of Missouri – được bàn giao vào năm 1993.

B-2 có thể mang tới 40.000 pound (khoảng 18 tấn) vũ khí, từ bom thông minh JDAM, tên lửa hành trình JASSM đến bom hạt nhân B83. Điểm mạnh của nó nằm ở thiết kế tàng hình gần như tuyệt đối, với hình dáng khí động học đặc biệt và lớp vật liệu hấp thụ sóng radar, khiến diện tích phản xạ radar chỉ tương đương… một con chim nhỏ.

Tầm bay không tiếp dầu của B-2 đạt hơn 6.000 hải lý (khoảng 11.000 km), đủ sức vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới nếu có tiếp nhiên liệu trên không.

Vũ khí nào được sử dụng để xuyên phá hầm ngầm hạt nhân?

Đòn đánh chủ lực trong chiến dịch này là GBU-57 – loại bom phá boong-ke nặng tới 30.000 pound (hơn 13 tấn), được thiết kế để xuyên thủng lớp bê tông dày hàng chục mét bao quanh các cơ sở hạt nhân ngầm như Fordow.

Theo Reuters, có tới 6 quả GBU-57 đã được thả xuống Fordow – cơ sở được đánh giá là bất khả xâm phạm của Iran trước đây. Đây là nơi từng được cho là trái tim của chương trình làm giàu uranium, nằm sâu trong lòng núi với nhiều lớp bảo vệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi cuộc tấn công là “thành công quân sự ngoạn mục” và tuyên bố “năng lực làm giàu hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn.” Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết ngắn gọn: “Fordow đã bị xóa sổ.”

B-2 là một trong ba trụ cột chính của bộ ba hạt nhân Mỹ (gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom). Không chỉ mang vũ khí thông thường, B-2 còn có khả năng thả bom hạt nhân chiến lược, đặc biệt là trong các nhiệm vụ “xuyên thủng” hệ thống phòng không dày đặc của đối phương.

Với khả năng hoạt động độc lập, hai phi công có thể thực hiện nhiệm vụ kéo dài hàng chục giờ đồng hồ, điều hướng chính xác, và rời khỏi vùng chiến sự mà không bị phát hiện. Đây là yếu tố then chốt giúp B-2 duy trì khả năng răn đe trong mọi tình huống chiến lược.

Sự kết hợp giữa tàng hình, khả năng tấn công chính xác và năng lực mang đầu đạn hạt nhân khiến B-2 trở thành biểu tượng của quyền lực không quân Mỹ – dù chi phí vận hành mỗi giờ bay cũng thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Chi phí cho sức mạnh quân sự này cao đến mức nào?

Mỗi chiếc B-2 Spirit tiêu tốn hơn 2,2 tỷ USD để sản xuất, chưa kể chi phí bảo trì, huấn luyện phi công và bảo dưỡng. Trong khi đó, mỗi quả bom xuyên boong-ke GBU-57 có giá khoảng 20 triệu USD. Điều này có nghĩa chỉ riêng cuộc không kích vào Iran cũng đã tiêu tốn hàng trăm triệu USD.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ và các nhà phân tích quân sự cho rằng khoản đầu tư này là “cái giá phải trả” để giữ vững ưu thế quân sự toàn cầu và răn đe các mối đe dọa chiến lược. B-2 không chỉ là vũ khí, mà còn là tuyên bố về năng lực tấn công tầm xa không đối thủ của Mỹ.

Sự hiện diện của B-2 trong các chiến dịch quân sự luôn gửi đi một thông điệp rõ ràng: Mỹ sẵn sàng hành động chính xác, hiệu quả và ở bất kỳ đâu, bất chấp khoảng cách hay hệ thống phòng thủ của đối phương.