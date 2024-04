Tập đoàn có số lượng cổ đông lớn nhất Việt Nam đang làm ăn ra sao?

VN-Index đã nhanh chóng để thủng mốc 1.250 điểm ngay khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Tuy nhiên, dòng tiền vào thị trường giúp VN-Index dần hồi phục và lên gần đến tham chiếu sau hơn 1 giờ giao dịch.

Nhóm trụ cột gần như ít biến động về giá, nhưng các mã giảm chiếm ưu thế.

Ở nhóm ngân hàng, BID tăng 1,92% và EIB tăng 1,11%, TCB cùng LPB giảm lần lượt 1,2% và 2,4%. Nhóm bất động sản có sự phân hóa nhưng nghiêng về sắc đỏ. Một số mã giảm trên 1% có thể kể đến BCM, VRE, DXG, SJS, IJC. Trong số ít mã tăng, DIG và TCH gây ấn tượng khi lần lượt có thêm 2,17% và 5,92% giá trị. Riêng cổ phiếu chứng khoán có phần tích cực hơn khi HCM, FTS, BSI, CTS, AGR, VDS đều tăng trên 1%.

Kết quả phiên giao dịch ngày 11/4, Vn-Index giảm 0,36 điểm, tương đương 0,03%, xuống 1.258,2 điểm. HNX-Index tăng 0,28 điểm (0,12%) còn 239,07 điểm. UPCoM-Index tăng 0,27 điểm (0,29%) lên 90,92 điểm.

Thị trường rung lắc liên tục

Thanh khoản vẫn giảm so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18,7 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 308 mã giảm, 150 mã tăng và 84 mã đi ngang.

BID là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,41 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của Vn-Index 0,68 điểm.

Khối ngoại mua ròng trở lại với giá trị mua ròng đạt gần 50 tỷ đồng.

Phiên này, HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát tăng 0,84%, đạt 29.900 đồng/cổ phiếu.

Sáng 11/4, CTCP Tập đoàn Hoà Phát đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Hà Nội. Tập đoàn có trên 170.000 cổ đông tính tới ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ. Ông Trần Đình Long cho biết Hoà Phát là doanh nghiệp có số lượng cổ đông lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Hoà Phát ghi nhận khoảng 31.000 tỷ đồng doanh thu quý I/2024, 2.800 tỷ lợi nhuận sau thuế. Năm nay, tập đoàn lên kế hoạch doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, kết quả kinh doanh quý I/2024 lần lượt đóng góp 22,1% doanh thu và 28% lợi nhuận theo kế hoạch năm.

Hòa Phát làm ăn có lãi trong quý I vừa qua

Ban điều hành tập đoàn nhận định, năm 2024 doanh thu dự kiến tăng so với năm 2023 phần lớn là từ sản lượng do kỳ vọng sự quay trở lại của các nhà phát triển bất động sản sau khi Luật Đất đai 2024 được ban hành. Giá nguyên nhiên liệu có xu hướng tăng, giá bán tăng không tương xứng, chi phí tài chính lớn do dự báo lãi suất vẫn tiếp tục duy trì trạng thái cao.

HĐQT đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 (thưởng cổ phiếu) với tỷ lệ 10%. Tập đoàn theo đó sẽ phát hành hơn 581 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 63.962 tỷ đồng.

Đáng chú ý là tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ dự kiến 10%.

