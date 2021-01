Tài sản được bảo toàn, tin vui dồn dập đến với đại gia giàu nhất Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 29/01/2021 16:34 PM (GMT+7)

Sau phiên lao dốc lịch sử, thị trường nhanh chóng khởi sắc với sự hồi phục mạnh của nhiều cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/1, chỉ số VN-Index tăng 32,67 điểm (3,19%) lên 1.056,61 điểm; HNX-Index tăng 5,54% lên 214,3 điểm và UPCom-Index tăng 4,28% lên 72,08 điểm.

VN-Index tăng 32,67 điểm (3,19%) lên 1.056,61 điểm

Thanh khoản thị trường ở mức rất cao với giá trị giao dịch 3 sàn đạt 21.000 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại cũng là điểm sáng khi họ mua ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng. Lực mua tập trung vào các Bluechips như MWG, VHM, CTG…

Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, PNJ, FPT, VNM, VGC…tăng trần đã tác động tích cực tới thị trường chung.

Phiên chiều nay cũng diễn ra hoạt động cơ cấu của các quỹ ETFs. Trong đó, EIB, ROS, SAB đã giảm sàn khi bị các quỹ sử dụng benchmark VN30 loại khỏi danh mục. Ở chiều ngược lại, TPB tăng trần sau khi lọt vào VN30 và VNFinLead.

Các cổ phiếu ngân hàng nhìn chung có phiên giao dịch khá tích cực với hàng loạt mã tăng mạnh như ACB, BID, CTG, MBB, SHB, VPB, TCB…giúp đà tăng thị trường được củng cố.

Đà tăng không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn mà còn lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác như chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dầu khí, thép, khu công nghiệp…

Nhóm Công nghệ, viễn thông cũng có phiên giao dịch tích cực với nhiều mã tăng mạnh như FPT, FOC, FOX, CMG, ADG, YEG, ICT…hay các cổ phiếu "họ Viettel" như VGI, VTP, VTK, CTR.

Bộ đôi cổ phiếu VIC và VHM tăng ấn tượng.

Đáng chú ý trong phiên hôm nay, bộ đôi cổ phiếu VIC và VHM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu top cổ phiếu tác động tích cực nhất tới thị trường khi đóng góp lần lượt hơn 5 điểm mỗi mã.

Chốt phiến, VIC tăng 6.400 đồng/cổ phiếu (6,88%) lên mốc 99.400 đồng/cổ phiếu. Toàn phiên có tới 1,67 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Đây hiện đang là mức giá khá thấp của VIC bởi tính chung tuần qua cổ phiếu này đã mất hơn 5,4% giá trị.

Tương tự cổ phiếu VHM hôm nay tăng trần với mức tăng 6,98% giá trị. Hiện VHM đang ở mốc giá 93.500 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, toàn phiên có hơn 5,4 triệu cổ phiếu VHM được khớp lệnh. Tính chung trong tuần qua cổ phiếu này đã mất 5,56% giá trị.

Với mức tăng của VIC ngày hôm nay, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã gần như hồi phục lại sau phiên giảm sốc lịch sử ngày 28/1.

Tin vui dồn dập đến với ông Phạm Nhật Vượng.

Một tin vui khác đến với tỷ phú này, đó là việc Công ty cổ phần Vinhomes vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 21.512 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế quý IV/2020 đạt 14.847 tỷ đồng, tăng 98% so với quý III/2020 nhờ tăng trưởng bàn giao bán lẻ và bán buôn.

Cả năm 2020, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong năm 2020 đạt 70.890 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 27.839 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2019.

Ghi nhận trong quý IV/2020, Vinhomes tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại đô thị Vinhomes Grand Park ra mắt 2 phân khu cuối cùng của dự án The Origami, bao gồm The Origami Zen (S10) và The Origami Park (S6). Kết quả, 2.100 căn hộ được đăng ký sau một ngày ra mắt.

Vinhomes cũng đóng góp phần lớn nguồn cung căn hộ cho thị trường phía Bắc đến từ hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City. Trong quý IV, Vinhomes chính thức mở bán The Zenpark – dòng sản phẩm căn hộ cao cấp nhất tới thời điểm hiện tại thuộc Đại đô thị Vinhomes Ocean Park.

