Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng nhanh trong sáng 24-5

Thị trường vàng trong nước tiếp tục có biến động đáng kể vào sáng nay, ngày 24-5.

Các doanh nghiệp vàng như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC tăng tiếp lên 119 triệu đồng/lượng mua vào, 121 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng giảm nhưng với tốc độ chậm hơn. Hiện giá vàng nhẫn đang được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 113,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 116 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng trong nước biến động liên tục những ngày qua. Giá vàng miếng SJC tăng nhanh, giảm nhanh hơn so với giá vàng nhẫn. Hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn nhiều so với vàng nhẫn, cách biệt tới 5 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý ở thị trường trong nước biến động do ảnh hưởng từ đà tăng mạnh mẽ của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 3.358 USD/ounce, tăng gần 60 USD/ounce so với mức thấp nhất của phiên trước.

Đà tăng rất mạnh của giá vàng thế giới đến từ nỗi lo của nhà đầu tư trước những yếu tố căng thẳng mới về thuế quan.

Theo giới phân tích, nguyên nhân một phần đến từ các bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump, khi ông đề cập đến việc áp thuế 25% lên iPhone của Apple nếu không được sản xuất tại Mỹ; tuyên bố áp thuế 50% lên hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày 1-6 do đàm phán thương mại chưa có lối ra…

Nhà đầu tư lo ngại trước những thông tin trên và tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Chưa hết, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường tự do cũng giảm sâu về 99,1 điểm, giảm thêm 0,86% so với phiên trước. Những yếu tố trên đẩy giá vàng tăng vọt trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư.

Với diễn biến mới nhất, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 105,8 triệu đồng/lượng.