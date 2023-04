Có thêm hơn 160 tỷ, tài sản đại gia Thanh Hóa vượt mốc 2.500 tỷ đồng

Trong phiên giao dịch ngày 18/4, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch rằng co trong biên độ hẹp. Kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 1,21 điểm để đóng cửa ở 1.055,02 điểm. Tương tự chỉ số HN-Index cũng tăng 1,62 điểm để đóng cửa ở 208,25 điểm. Chỉ số Upcom-Index cũng tăng 0,35 điểm để đóng cửa ở mức 78,73 điểm.

Trong ngày thị trường diễn biến rằng co trong biên độ hẹp, mã cổ phiếu ANV của CTCP Nam Việt do đại gia Doãn Tới giữ vị trí Tổng giám đốc có phiên giao dịch sôi động khi tăng kịch trần, với gần 4 triệu cổ phiếu được sang tay, thanh khoản gấp gần 3 lần so với phiên giao dịch liền trước. ANV cũng là một trong số ít mã cổ phiếu kết phiên với trắng bên bán.

Khối tài sản của đại gia Doãn Tới tăng hơn 160 tỷ đồng nhờ đà tăng của ANV trong phiên giao dịch ngày 18/4

Đà tăng mạnh của ANV trong phiên giao dịch ngày 18/4 không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông doanh nghiệp, đà tăng này cũng giúp khối tài sản của Tổng giám đốc Doãn Tới tăng thêm hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, với việc đang trực tiếp nắm giữ gần 72 triệu cổ phiếu ANV, khối tài sản của đại gia 69 tuổi người Thanh Hóa ghi nhận mức tăng thêm hơn 161 tỷ đồng chỉ trong một ngày. Tính theo giá thị trường, khối tài sản ông Tới đang trực tiếp nắm giữ trên sàn chứng khoán có giá trị gần 2.506 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2022 của ANV, kế hoạch doanh thu của công ty năm 2023 là 5.200 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2022. Dù đặt ra mục tiêu tăng về doanh thu nhưng Navico đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khá thận trọng với 500 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi trước thuế 774 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 35%.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường thuỷ sản đang ngấm đòn suy thoái. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 3 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt 1,85 tỷ USD, giảm 27% so với năm trước.

Sau phiên giao dịch rằng co trong biên độ hẹp, nhận định về xu hướng giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 19/4, chuyên gia của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo thị trường có thể tiếp tục sự hồi phục để chỉ số đại diện VN-Index kiểm định khu vực kháng cự 1.057-1.060 điểm của các đường EMA20 và EMA50 ngày. Lực bán có thể sẽ được thúc đẩy từ đây, tạo nên sự giằng co và khiến VN-Index thu hẹp đà tăng, thậm chí điều chỉnh giảm để kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 1.050 điểm. Tuy nhiên, nếu lực mua tiếp tục được cải thiện giúp VN-Index đóng cửa ít nhất trên mốc 1.057 điểm với thanh khoản gia tăng, xác suất tiếp tục điều chỉnh giảm của chỉ số sẽ hạ thấp xuống, nhường lại ưu thế cho khả năng tiếp tục hồi phục lên vùng 1.060-1.065 điểm.

Tương tự, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên 19/4 và chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại đường trung bình 20 phiên, tương ứng 1.060 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên các chỉ số có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại. Dòng tiền sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn tương đối thận trọng và bi quan với diễn biến hiện tại. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể chưa nên mua mới trong giai đoạn này và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng.

Lạc quan hơn, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá lực cầu có thể gia tăng trở lại và thị trường sẽ bước vào nhịp tăng điểm mới. Với diễn biến hiện tại, VCBS tự tin VN-Index hoàn toàn có thể bật nảy lên khu vực quanh 1.060 điểm trong các phiên tới. Các nhà đầu tư ngắn hạn bám sát thị trường và có thể thể giải ngân trước một phần từ 20 – 30% đối với các cổ phiếu đã điều chỉnh trước thị trường và hiện đang có xu hướng tích lũy như nhóm chứng khoán, điện, bất động sản.

Trong khi đó, Chứng khoán KBSV đánh giá VN-Index đang đứng trước cơ hội mở rộng đà hồi phục và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.065 điểm.

Với phiên thứ 2 liên tiếp chỉ số VN-Index kiểm định thành công ngưỡng hỗ trợ 1.050 điểm với diễn biến giảm trước tăng sau, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá trong bối cảnh chứng khoán thế giới bình yên, thị trường khả năng có nhịp hồi kỹ thuật khi đã lôi kéo được dòng tiền đầu cơ nhanh chóng quay lại. Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, thủy sản, đầu tư công, … nhiều khả năng sẽ là “điểm nóng” của thị trường trong các phiên sắp tới.

