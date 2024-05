Cổ đông FPT sắp nhận 1.200 tỷ cổ tức tiền mặt và hàng trăm triệu cổ phiếu

CTCP FPT (mã FPT) công bố nghị quyết HĐQT ngày 16/5/2024 thông qua triển khai các phương án phát hành cổ phiếu năm 2024.

FPT sẽ phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông (thưởng cổ phiếu). Sau đó, công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên, lãnh đạo cấp cao.

Với phương án thưởng cổ phiếu, FPT dự kiến phát hành gần 190,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 20:3, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện không muộn hơn quý 3/2024.

Theo FPT, thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ cùng thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt còn lại của năm 2023. Mức chi trả là 10%/mệnh giá, tức mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

FPT duy trì chính sách cổ tức đều đặn trong bối cảnh kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định. Năm 2023, tập đoàn công nghệ mang về 52.618 tỷ đồng doanh thu, 9.203 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 19,6% và 20,1% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%; EPS (Earning Per Share) đạt 4.666 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,3% so với năm trước.

Các mức doanh thu và lợi nhuận của FPT trong năm 2023 đều là cao nhất trong lịch sử hoạt động doanh nghiệp.

Năm 2024, FPT tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số với doanh thu 61.850 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng, tăng 18,2%. Tỷ lệ cổ tức 20%.

Trong quý 1/2024, FPT mang về doanh thu 14.093 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.534 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,6% và 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.798 tỷ đồng, tăng trưởng 20,4%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 20/5 cổ phiếu FPT ở mức giá 133.000 đồng/cp, tương đương vốn hóa gần 170.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm. Đây là mã bluechip có thị giá cao nhất trong rổ VN30 hiện nay.

