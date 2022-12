Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã TVB-HOSE) mới đây, công bố đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt được bổ nhiệm trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho ông Bùi Minh Tuấn từ ngày 2/12.

Ông Bùi Minh Tuấn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty vì lý do sức khoẻ và điều kiện cá nhân. Được biết, ông Bùi Minh Tuấn mới đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) từ ngày 06/07/2022. Đồng thời ông là Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC).

Chứng khoán Trí Việt có tân Chủ tịch

Ông Phạm Thanh Tùng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của TVB từ năm 2010 đến nay. Ông đồng thời là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).

Ông Tùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Chứng Khoán. Được biết, ông Tùng đã đưa Tập đoàn trở thành đơn vị tiên phong về QLTS với trụ cột chính là: Tài chính – Chứng khoán và các dịch vụ khác trong hệ sinh thái QLTS.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Tuấn là Quyền Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT. Hiện tại, ông Tuấn còn là Chủ tịch Truyền thông ATP và Thành viên HĐQT công ty mẹ Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán: TVC ). Ngoài ra, ông từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt từ tháng 6/2020 đến 2021.

Như vây, HĐQT Chứng khoán Trí Việt hiện còn 3 thành viên, gồm ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT, và 2 Thành viên HĐQT độc lập là ông Phan Lê Thành Long và ông Phạm Văn Khiêm.

Về bức tranh tài chính, kết thúc quý III/2022, Chứng khoán Trí Việt thu về 19 tỷ đồng doanh thu, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế của TVB đạt 6 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 39 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TVB ghi nhận doanh thu đạt 127,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 83% so với cùng kỳ 2021. Chủ yếu từ hoạt động tự doanh thua lỗ của công ty khi thị trường chứng khoán sụt giảm nghiêm trọng so với mức nền cao quý III/2021. So với kế hoạch năm, công ty đã đạt 64% doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu TVB đóng của tại mức 5.650 đồng/cổ phiếu, tăng 4,42%.

Kể từ thời điểm tháng 4/2022, thị giá TVB "lao dốc" nhanh chóng, bắt nguồn từ việc Tổng Giám đốc Trí Việt khi đó là ông Đỗ Đức Nam bị bắt tạm giam và khởi tố do hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan tới cổ phiếu Tập đoàn Louis Holdings. Theo đó thị giá cổ phiếu cho đến thời điểm này đã giảm hơn 75% so với mức đỉnh hồi tháng 3/2022.

Theo các công ty chứng khoán, trong thời gian qua, thị trường chứng kiến nhiều nhóm cổ phiếu biến động mạnh cả về giá cũng như kết quả kinh doanh theo xu hướng mở rộng và thu hẹp của ngành.

Trước diễn biến thị trường trong nước nối dài chuỗi tăng kể từ đáy sang tuần thứ 4 liên tiếp, VN-Index đã phục hồi hơn 25% và bước vào thị trường giá lên (bull markets). Hỗ trợ đà tăng là dòng tiền nội đã bị thuyết phục bởi chuỗi mua ròng hơn một tháng qua từ khối ngoại. Rất nhiều nhóm cổ phiếu đang duy trì đà tăng như ngân hàng, chứng khoán, thép, dầu khí, … Kết thúc phiên 05/12/2022, VN-Index tiếp tục tăng 13.66 điểm, chốt phiên ở 1,093.67 điểm.

Công ty CK Asean (Aseansc) cho rằng xu hướng tăng trong ngắn hạn vẫn đang được duy trì, tuy nhiên, áp lực rung lắc có thể xuất hiện trong phiên tới khi thị trường đã có chuỗi phiên tăng điểm khá mạnh.

Aseansc dự báo trong phiên giao dịch tới, chỉ số VN-Index có thể giao dịch giằng co trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1,080-1,090 điểm, và lực bán tại vùng kháng cự 1,100-1,110 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Còn theo Công ty CK Vietcombank (VCBS), VN-Index tiếp nối mạch phục hồi, vượt lên trên khu vực 1.090 điểm. Chỉ số VN-Index kết phiên tạo nến spinning top cho thấy sự lưỡng lự của nhà đầu tư khi VN-Index tiếp cận 1.100 điểm.

Chuyên gia VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục cổ phiếu, có thể gia tăng thêm từ 10 – 20% đối với cổ phiếu thuộc nhóm ngành thu hút dòng tiền tốt như chứng khoán, thép, ngân hàng.

