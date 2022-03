Chủ tịch Tập đoàn FLC bị bắt, UBCKNN nói gì?

Trước thông tin Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khuyến nghị các nhà đầu tư bình tĩnh, phân tích nhìn nhận đầy đủ các yếu tố vĩ mô và hoạt động thực tế của các doanh nghiệp để cẩn trọng trong các quyết định đầu tư.

Cơ quan này cho biết đã yêu cầu Tập đoàn FLC thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo UBCKNN, sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết ngày 29/3

"UBCKNN sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin trong phạm vi chức năng thẩm quyền và cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật và tính minh bạch của thị trường chứng khoán", thông cáo từ UBCKNN nhấn mạnh.

Cùng với đó, UBCKNN khuyến nghị các nhà đầu tư bình tĩnh, phân tích nhìn nhận đầy đủ các yếu tố vĩ mô và hoạt động thực tế của các doanh nghiệp để cẩn trọng trong các quyết định đầu tư.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hành vi trên của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Các Quyết định, Lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Nhận định về thị trường chứng khoán ngày 30/3, Các chuyên gia cho rằng, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng trong phiên giao dịch 30/3, đồng thời khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Công ty Chứng khoán BIDV – BSC tin tưởng VN-Index quanh mốc 1.500

Trấn an tinh thần sau phiên chao đảo phiên trước đó, phiên giao dịch ngày 29/3 nhà đầu tư đã trở lại giải cứu thị trường, kéo VN-Index đi lên một mạch từ lúc mở cửa cho đến lúc hết phiên. Dòng tiền trở về với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi hầu hết tất cả các mã trong nhóm VN30 đều tăng điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 19/19 ngành phủ sắc xanh.

Tương tự, CTCK Sài Gòn - Hà Nội - SHS cũng cho rằng VN-Index tiếp nối đà hồi phục

Tâm lý thị trường ổn định trở lại tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường hồi phục và lấy lại gần như toàn bộ số điểm đã mất của phiên trước đó.Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh trong phiên 29/3 lại không thực sự tốt khi giảm so với phiên trước đó và thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần đây. Điều này cho thấy việc nhà đầu tư vẫn đang thận trọng ở giai đoạn hiện tại.

Phía trước của thị trường sẽ là ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm cần vượt qua trước khi nghĩ đến những ngưỡng kháng cự cao hơn như 1.520 điểm.

SHS cho rằng, trong phiên giao dịch tiếp theo 30/3, thị trường có thể tiếp nối đà hồi phục để hướng đến kháng cự tâm lý 1.500 điểm. Những nhà đầu tư đã tham gia mua vào trước đó trong vùng hỗ trợ 1.425-1.450 điểm có thể tiếp tục nắm giữ. Nếu thị trường tăng mạnh để hướng đến vùng kháng cự 1.530-1.550 điểm trong thời gian tới sẽ là lúc thích hợp để hiện thực hóa lợi nhuận.

