Những đại gia Việt nổi tiếng tiền - tài và chuyện lùm xùm tình ái

Trong khi đó, đại gia Đức An lại đệ đơn kiện Ngọc Thúy chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị ước tính 288 tỷ đồng của mình tại Việt Nam gồm rất nhiều cổ phiếu, xe hơi sang trọng, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP HCM và Phan Thiết... mà Đức An nhờ Ngọc Thúy đứng tên. Sau khi ly hôn, anh yêu cầu vợ cũ sang tên toàn bộ cho hai con nhưng đến nay, quá trình này vẫn chưa được thực hiện. Đức An đã theo đuổi vụ kiện suốt hơn chục năm qua, nhưng hiện tại muốn thỏa hiệp. Anh cho rằng ai cũng đến lúc thay đổi, nhất là khi họ trưởng thành, đủ từng trải và hiểu đời.

Thậm chí, khi 2 bên tìm được bến đỗ mới thì màn đấu khẩu này vẫn tiếp tục diễn ra. Vào ngày Đức An làm lễ đính hôn với vợ mới, Ngọc Thúy lên tiếng vì chiếc xe đứng tên cô lại được chồng cũ mang đi rước dâu. Khi ấy, đại gia Đức An đã viết "tâm thư" gửi thẳng Ngọc Thúy, mong cô không động đến vợ mới của anh.

Hiện, đại gia Đức An đang có cuộc sống hạnh phúc với Phan Như Thảo - kém ông 27 tuổi. Phan Như Thảo cũng đang là một chân dài đình đám của Showbiz Việt, sở hữu loạt thành tích như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu...