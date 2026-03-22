Vũ Hoàng My: 'Kinh tế tôi đủ vững để một mình nuôi con'

Trò chuyện với Ngôi Sao, Vũ Hoàng My tiết lộ cô cảm thấy bản thân đủ vững vàng để bé Ayla có thể dựa vào. "Khoản tích lũy này chắc chắn nuôi được nhiều gia đình. Thực ra tôi chưa hoàn toàn yên tâm về số tiền mình kiếm được, bởi không biết những rủi ro, biến cố nào có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, ít nhất 6 tháng đến một năm tới, hai mẹ con sẽ ổn", người đẹp 38 tuổi bày tỏ.

Từ khi mang bầu và sinh con, Hoàng My dành toàn bộ thời gian ở nhà vun vén gia đình, chăm sóc "tiểu công chúa". Dù vậy, cô vẫn có nguồn thu nhập thụ động ổn định từ bất động sản và các khoản đầu tư tại Việt Nam.

Ngày trẻ, á hậu đọc nhiều sách và nghiên cứu "trí tuệ Do Thái", qua đó thử sức đầu tư tài chính năm 26 tuổi. "Tôi thấy họ kiếm tiền rất tốt nên học theo rồi thực hành. Lúc ấy, tôi vừa đi làm phim ở Israel, vừa tập tành đầu tư dài hạn chứ không 'lướt sóng'. Vì tôi cũng đọc sách của Warren Buffett và những chuyên gia khác, chỉ dài hạn mới là con đường của nhà đầu tư đích thực", chân dài 8X bộc bạch.

Vũ Hoàng My và con gái Ayla.

Hồi cuối tháng 1, Hoàng My đưa bé Ayla về Việt Nam sum họp gia đình dịp Tết Bính Ngọ. Cô xin cho con gái theo học một trường mầm non quốc tế tại TP HCM trong ba tháng. Người đẹp dự kiến đầu tháng 6 đưa Ayla trở lại Vienna (Áo) để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc giành quyền nuôi bé, sau khi khép lại mối tình gần 4 năm với bạn trai cũ.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Sau khi đoạt ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, cô thi Miss Universe 2011 và Miss World 2012. Người đẹp từng nhận học bổng diễn xuất và lấy bằng cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim tại New York Film Academy, Mỹ. Cuối 2015, cô một mình sang Trung Đông để nghiên cứu và thực hiện phim tài liệu chủ đề "Giải mã trí tuệ Do Thái" trong vai trò sản xuất, đạo diễn. Tháng 11/2020, Hoàng My tham gia chương trình truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam Why Not", giành chiến thắng cùng Võ Hoàng Yến và Kim Duyên - hai thành viên chung đội. Á hậu từng là cố vấn, hỗ trợ Kim Duyên tại Miss Universe 2021. Năm 2022, cô làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Hoàng My và bạn trai cũ - doanh nhân Việt kiều Áo hơn cô hai tuổi - hẹn hò từ năm 2022. Cặp tình nhân trải qua thời gian yêu xa trước khi cô sang Áo bắt đầu cuộc sống mới cùng anh tại Vienna, hồi tháng 2/2024. Thời điểm ấy, cô mang bầu 7 tháng. Người đẹp sinh con gái Ayla tháng 4 cùng năm. Từ khi có con, Hoàng My gác lại sự nghiệp, tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc và nuôi dạy bé. Cuối tháng 1 năm nay, cô thông báo đã chia tay bạn trai, chuyển khỏi tổ ấm chung và đang cố gắng giành quyền nuôi con.