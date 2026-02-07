Á hậu quê Đồng Nai có cuộc sống ra sao sau khi chia tay bạn trai Việt kiều Áo?

Mới đây, Á hậu Vũ Hoàng My cho biết cô và bạn trai doanh nhân gốc Việt đã chia tay sau thời gian gắn bó, có một con chung. Lý do khiến cả hai đường ai nấy đi là vì trong quá trình chung sống đã phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cả hai đã nỗ lực hàn gắn nhưng không thành nên quyết định dừng lại. Sau đó, cô và con gái đã dọn khỏi căn penthouse ở trung tâm Vienna (Áo).

Sau chia tay bạn trai, Hoàng My bày tỏ mong muốn toàn quyền chăm sóc con gái. Cô muốn bù đắp cho con cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc khi chuyện tình cảm đổ vỡ.

Trong động thái mới nhất, người đẹp họ Vũ cho biết hai mẹ con đã về đến TP.HCM được vài ngày. Do vẫn còn ảnh hưởng lệch múi giờ, cô dành thời gian nghỉ ngơi trước khi lên kế hoạch mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết.

Vũ Hoàng My đã đưa con gái về Việt Nam ăn Tết sau khi chia tay bạn trai người Áo.

Vũ Hoàng My dự kiến dịp tết này đưa con gái và người thân du xuân Đà Lạt, sau đó trở lại TP HCM thăm họ hàng, gặp gỡ bạn bè. Á hậu nói cô cảm thấy háo hức khi con gái được đón năm mới tại quê ngoại.

Được biết, đến đầu tháng 6, cô sẽ đưa con trở lại Vienna (Áo), để tiếp tục các thủ tục liên quan đến việc giành quyền nuôi bé, sau khi chia tay bạn trai.

Hoàng My và bạn trai doanh nhân hẹn hò từ năm 2022. Họ trải qua thời gian yêu xa trước khi Hoàng My sang Áo đoàn tụ với bạn trai tháng 2/2024. Thời điểm này, cô đã mang bầu 7 tháng. Á hậu sinh con gái Ayla vào tháng 4 cùng năm.

Hoàng My chia tay bạn trai Việt kiều Áo.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng là thí sinh Việt Nam thi Miss Universe 2011 và Miss World 2012. Tháng 11/2020, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng.

Vũ Hoàng My từng là cố vấn, hỗ trợ Kim Duyên tại Miss Universe 2021. Năm 2022, cô làm giám khảo chấm thi Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) cùng H'Hen Niê, Vũ Thu Phương, Hà Anh.