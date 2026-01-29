Vũ Hoàng My chia tay bạn trai Việt kiều Áo

Chia sẻ với Ngôi Sao, Vũ Hoàng My nói trong thời gian gắn bó, giữa cô và bạn trai doanh nhân, 40 tuổi, phát sinh nhiều mâu thuẫn không thể dung hòa. Cả hai đã nỗ lực hàn gắn nhưng không thành nên quyết định dừng lại. Sau biến cố tình cảm, á hậu mong muốn toàn quyền chăm sóc con gái, bé Ayla. Cô dự định sớm trở lại công việc, song song việc đồng hành cùng con.

"Hành trình mang thai, sinh nở và nuôi dạy Ayla mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Với tôi, con là món quà vô giá. Khi tình cảm đổ vỡ, tôi mong bù đắp cho con cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc", Vũ Hoàng My cho hay.

Á hậu Hoàng My và con gái Ayla dạo chơi ở thủ đô Vienna, Áo, hồi tháng 8/2025. Ảnh: NVCC

Hiện Hoàng My chuẩn bị các thủ tục pháp lý để giành quyền nuôi con. Cô đồng thời chuẩn bị về sức khỏe, tinh thần và tài chính nhằm xây dựng cuộc sống ổn định cho hai mẹ con. Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz, á hậu cho biết vẫn có nguồn thu ổn định từ các khoản đầu tư tại Việt Nam và bất động sản. Người đẹp tự tin có thể lo cho con sau chia tay và sẽ nỗ lực để bé luôn có sự đồng hành của mẹ trên hành trình khôn lớn.

Trước đó, Hoàng My và bạn trai doanh nhân hẹn hò từ năm 2022. Cô cho biết ngay khi cả hai vừa gặp gỡ, bố mẹ anh đã đến nhà xin phép gia đình cô để hai bên chính thức tìm hiểu. Hoàng My kể bạn trai phải lòng cô từ sớm và kiên trì chinh phục. Cô cảm nhận được tình cảm của anh khi luôn đồng hành trong giai đoạn cô điều trị bệnh tại Áo, từ đó quyết định gắn bó dù từng không có ý định lập gia đình.

Cặp tình nhân trải qua thời gian yêu xa trước khi Hoàng My sang Áo sum họp bạn trai, hồi tháng 2/2024. Thời điểm này, cô đã mang bầu bảy tháng. Á hậu sinh con gái Ayla vào tháng 4 cùng năm.

Hoàng My và bạn trai trước khi chia tay.

Vũ Hoàng My sinh tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng là thí sinh Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Tháng 11/2020, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng. Vũ Hoàng My từng là cố vấn, hỗ trợ Kim Duyên tại Miss Universe 2021. Năm 2022, cô làm giám khảo chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng H'Hen Niê, Vũ Thu Phương, Hà Anh.