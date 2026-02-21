Vợ sắp cưới của nhạc trưởng Dustin Tiêu diện áo dài đỏ gây thương nhớ

Theo chia sẻ của nhạc trưởng Dustin Tiêu, anh cầu hôn Lan Thy ngay sau khi lễ cưới của người em họ. Nhạc trưởng Dustin Tiêu (tên thật là Tiêu Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1997), tốt nghiệp trung cấp piano tại Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc) và tu nghiệp 4 năm tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ) trước khi trở về Việt Nam.

Lan Thy tên đầy đủ Phạm Nguyễn Lan Thy, sinh năm 1998. Trước khi đến với điện ảnh, cô là người mẫu ảnh. Nữ diễn viên từng theo học ngành y nhưng quyết định dừng lại để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Lan Thy được nhận xét sở hữu vẻ đẹp thanh tú cùng thần thái kiêu kì tựa như những minh tinh Hồng Kông đầu thập niên 1990.

Trong loạt hình dạo phố, Lan Thy lựa chọn áo dài đỏ truyền thống với phom dáng tối giản nhưng tinh tế. Sắc đỏ nổi bật giúp tôn lên làn da trắng mịn và những đường nét gương mặt thanh tú của cô.

Không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ một bông hoa cài tóc nhỏ và mái tóc dài buông nhẹ cũng đủ tạo nên tổng thể hài hòa, giàu chất thơ của nữ diễn viên sinh năm 1998.

Nhan sắc của Lan Thy gây ấn tượng bởi vẻ đẹp điện ảnh hiếm gặp. Đôi mắt to, sâu và ánh nhìn có chiều sâu mang đến cảm giác vừa mong manh vừa bí ẩn.

Gương mặt trái xoan, sống mũi cao thanh thoát cùng bờ môi đỏ trầm khiến mỗi khung hình của cô như một thước phim cũ, chậm rãi và đầy cảm xúc.

Khoác áo dài đỏ – biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống Việt, Lan Thy không chỉ tôn vinh trang phục dân tộc mà còn thổi vào đó tinh thần hiện đại.

Thần thái tự tin, nhẹ nhàng khi đứng giữa không gian phố thị khiến Lan Thy được ví như “nàng thơ” bước ra từ những câu chuyện điện ảnh, vừa gần gũi vừa khó nắm bắt.

Ở Lan Thy, nét quyến rũ không đến từ sự phô trương mà nằm ở thần thái điềm tĩnh, ánh nhìn xa xăm và phong thái tự nhiên.

Lan Thy là nữ diễn viên, người mẫu ảnh được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp Á Đông đặc trưng.