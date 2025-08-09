Lauren Sanchez 'thả rông' khi đi dạo trên bãi biển cùng chồng

Vợ chồng Jeff Bezos và Lauren Sanchez xuất hiện tươi tắn khi di chuyển từ siêu du thuyền Koru lên bờ để dùng bữa trưa.

Người đẹp 55 tuổi gây chú ý với chiếc áo bra màu nâu, khoe trọn vòng một đẫy đà. Bà chọn túi da lộn ton sur ton với áo và đội mũ rộng vành để che nắng.

Cựu nhà báo cởi giầy để bước trên bãi biển gồ ghề sỏi đá.

Đi chân trần giữa ánh nắng gay gắt và mặt đường nóng bỏng khiến Sanchez dường như khó di chuyển hơn.

Bà được chồng dìu lên thuyền khi trở về sau bữa trưa.

Nhà sáng lập Amazon thân thiện vẫy tay khi phát hiện có người theo dõi.

Xuất hiện trên thuyền cùng vợ chồng Bezos còn có tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái, người mẫu Vittoria.

Một ngày trước đó, Sanchez cũng diện trang phục nóng 'bỏng mắt' khi đi dạo cùng chồng trên hòn đảo đắt đỏ bậc nhất châu Âu.