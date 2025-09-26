Vợ đại gia Minh 'Nhựa' khoe túi Hermes gần 10 tỷ đồng

Mina Phạm gây chú ý khi đăng ảnh tạo dáng cùng Snow Faubourg - thiết kế Hermes Birkin quý hiếm được nhiều tay chơi hàng hiệu nổi tiếng thế giới "săn lùng".

Bộ sưu tập Hermes Faubourg Birkin gồm 5 phiên bản độc đáo mô phỏng kiến trúc mặt tiền cửa hàng flagship của nhà mốt Pháp tại số 24 Rue du Faubourg Saint-Honore ở Paris. Đây là mẫu Birkin đầu tiên có kích thước 20 cm và được hoàn thiện bằng đường khâu sellier mượt mà - kỹ thuật thường dành riêng cho túi Kelly. Faubourg Birkin hiện là một trong những dòng Hermes đắt đỏ nhất trên thị trường thứ cấp do tính khan hiếm trong khi nhu cầu khách hàng luôn cao, theo Sotheby's.

Mina Phạm nâng niu tác phẩm Hermes Birkin quý hiếm.

Snow cùng Midnight là hai mẫu Faubourg trình làng năm 2021, tiếp tục tạo nên cơn sốt trong giới sưu tập Hermes. Có kết cấu chất liệu khác 4 phiên bản Faubourg còn lại, Snow của bà xã Minh "Nhựa" sử dụng da Togo cho phần nắp, còn thân túi là da cá sấu, bởi vậy có giá cao nhất bộ sưu tập. Tác phẩm được rao 350.000 USD (hơn 9,2 tỷ đồng) trên Lilac Blue London, trong khi một chiếc Snow Faubourg từng được đấu giá gần 400.000 USD đầu năm 2022.

Mina Phạm thường đăng nhiều hình ảnh cho thấy cuộc sống nhung lụa với những chuyến du lịch đắt đỏ và tủ đồ tràn ngập sản phẩm từ các nhà mốt cao cấp. Trước khi sắm thêm Snow Faubourg, cô đã sưu tập nhiều túi Hermes - tuyên ngôn của giới thượng lưu - với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, gồm cả Birkin lẫn Kelly da cá sấu bạch tạng. Bên cạnh đó, người đẹp 35 tuổi còn được chồng đại gia tặng nhiều mẫu đồng hồ Richard Mille siêu xa xỉ như: RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman phiên bản Gloria (sản xuất giới hạn 7 chiếc trên toàn cầu); RM 74-01 Automatic Winding Tourbillon giá dao động 400.000 - 550.000 USD (10,5 tỷ - 14,5 tỷ đồng); RM 07-01 Automatic Winding Coloured Ceramics màu Lavender Pink 265.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng); RM 07-01 Gold Carbon TPT 260.000 USD (gần 6,9 tỷ đồng).

Thiết kế Hermes Snow Faubourg Birkin đáng giá cả gia tài.

Mina Phạm tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990, ở bên Minh "Nhựa" sau khi anh ly thân vợ đầu. Cả hai có giai đoạn đối mặt sóng gió tình cảm trước khi hạnh phúc như hiện tại. Doanh nhân sinh năm 1983 từng mô tả đây là "cuộc tình đầy trắc trở, bão táp phong ba, nhưng chân tình và thời gian đủ làm mọi thứ tốt đẹp dần lên". Họ có hai con chung, ngoài ra Minh "Nhựa" còn có ba con riêng với vợ cũ.