Nhan sắc 'hack tuổi' của Phương - nữ phản diện trong 'Tử chiến trên không'

Xuân Văn - vai Phương là nữ phản diện trong phim "Tử chiến trên không", ngoài tài năng diễn xuất, sắc vóc đời thực cũng gây chú ý với khán giả.

Với vai phản diện trong phim "Tử chiến trên không", Phương (Xuân Văn) gây ấn tượng với nét diễn xuất chuyên nghiệp cùng biểu cảm tốt. Xuân Văn đã thể hiện chính xác tính cách của Phương - một nhân vật giấu âm mưu lớn trong tuyến phản diện của phim.

Thực tế, vai diễn Phương không phải vai diễn quá thử thách với một diễn viên có nghề như Xuân Văn. Cô từng tham gia nhiều vai diễn truyền hình và ghi dấu ấn bởi những giải thưởng lớn như: Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Cánh diều vàng năm 2019; Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất giải Ngôi sao xanh năm 2018 và 2019...

Ngoài tài năng diễn xuất, Xuân Văn còn là một người đẹp có nhan sắc "hack tuổi".

Nhiều người bất ngờ khi ở tuổi U40, Xuân Văn vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung như các cô gái đôi mươi.

Xuân Văn ở đời thực theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, nhẹ nhàng.

Dù đã 37 tuổi nhưng làn da, vóc dáng của Xuân Văn vẫn khiến nhiều chị em ghen tị.

Để có được vóc dáng đẹp như vậy cũng như bao người, Xuân Văn chọn cách cân bằng trong ăn uống.

Ngoài ra, cô chịu khó tập luyện thể thao để giữ gìn vóc dáng đẹp, khỏe mạnh.

Nhờ cân bằng ăn uống và tập luyện nên Xuân Văn giữ được nhan sắc ngọt ngào và trẻ đẹp dù đã ở tuổi U40.

Ảnh: FBNV

-24/09/2025 10:59 AM (GMT+7)
