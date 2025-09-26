Trang phục giấu bụng bầu 5 tháng của Nhã Phương

Hôm 25/9, Nhã Phương công bố tin vui mang bầu lần ba. 'Niềm hạnh phúc 7 năm nay được gói gọn trong một bức hình. Chào mừng thiên thần nhỏ. Anh chị con là đu ba rồi đó, mẹ chờ con nha', nữ diễn viên viết trên trang cá nhân. Theo nguồn tin của Ngôi Sao, Nhã Phương đang ở khoảng tháng thứ năm của thai kỳ.

Trước đó một ngày, Nhã Phương đăng hình diện đầm suông rộng, không để lộ vòng hai. Vốn có thân hình mảnh dẻ, diễn viên không tăng cân nhiều khi mang bầu.

Giữ vai gầy, tay thon nên dù cô mặc váy rộng thênh, nhiều khán giả không nhận ra người đẹp đang bầu bí.

Từ khi mang thai bé thứ ba, Nhã Phương ít hoạt động. Cô hạn chế tham gia các sự kiện showbiz hay đăng hình mới trên trang cá nhân. Hồi tháng 7, người đẹp dự show của NTK Adrian Anh Tuấn.

Bà xã Trường Giang giấu bụng bầu qua chiếc váy dáng rộng. Thiết kế cổ yếm làm nổi bật hõm lưng nuột nà của mẹ bầu.

Dù thường lên đồ phong cách ôm sát gợi cảm, ưu tiên khoe vòng eo, Nhã Phương chọn trang phục kín đáo hơn thường lệ khi tham dự Vietnam International Fashion Week hồi tháng 6.

Làm khách mời trong show Lê Thanh Hòa, người đẹp 35 tuổi chọn váy xếp lớp ở bụng, kiểu dáng bồng bềnh.

Đầm suông tiếp tục được diễn viên chưng diện ở một show khác sau đó. Dù khi mang bầu hay sau khi sinh con, Nhã Phương luôn ý thức giữ gìn vóc dáng. Nhiều năm qua, cô chỉ nặng khoảng 40 kg. Trường Giang cho biết bà xã của anh 'ám ảnh cân nặng' nên kiêng khem và tập gym tích cực.

Hồi cuối tháng 4, Nhã Phương mặc đầm bất đối xứng, dùng thắt lưng để làm điểm nhấn ở eo khi tham dự một show thời trang.