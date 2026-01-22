Phương Nhi và chồng thiếu gia đèo nhau xe đạp trong ảnh cưới

Phương Nhi và Minh Hoàng tái hiện phong cách cổ điển với áo sơ mi, quần Tây của chú rể và đầm yếm hở lưng, voan ngắn của cô dâu. Cặp uyên ương đèo nhau trên chiếc xe đạp, trong bộ ảnh cưới được hé lộ trước khi cả hai làm lễ hằng thuận vào hôm nay (22/1).

Cũng trong bộ ảnh cưới, Phương Nhi - Minh Hoàng còn tạo dáng bên đàn piano. Toàn bộ series được đặt trong không gian studio tối màu, nền tường loang xanh xám, tạo nên những khung hình tựa như thước phim.

Doanh nhân Minh Hoàng tạo dáng bên chú ngựa trắng theo phong cách cổ điển châu Âu. Đây cũng là bức hình đã được anh chọn để làm ảnh đại diện trên trang cá nhân cách đây ít ngày.

Phương Nhi khoe sắc trong mẫu váy ren trắng ôm dáng của NTK Trà Linh.

Đám cưới của á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/1 tại một khu resort sang trọng thuộc sở hữu của nhà chú rể. Trước hôm lễ chính, khách mời sẽ đến Nha Trang và tham gia các hoạt động vui chơi thuộc khuôn khổ sự kiện.

Ngoài bộ ảnh cưới phong cách màu trầm cổ điển, Phương Nhi và Minh Hoàng còn chụp hình cưới tái hiện khu rừng cổ tích, ngập tràn ánh nắng. Thiếu gia nhà tập đoàn Vingroup choàng tay ôm vợ từ phía sau thể hiện sự vững chãi, còn 'nàng dâu tỷ phú' mặc váy cắt eo, rạng rỡ trong vòng tay chồng.

Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Phương Nhi theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Cô có thể giao tiếp tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành giải Á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện giữ nhiều vai trò quan trọng trong các công ty thuộc Vingroup.