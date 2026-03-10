'Công chúa Cbiz' bị hiểu nhầm xách túi nilon nghìn USD lên thảm đỏ

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nữ diễn viên Trương Tịnh Nghi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 15, diễn ra hồi tháng 4/2025. Trên thảm đỏ, "công chúa Cbiz" mặc đầm dạ hội đen quyến rũ, trên tay tạo điểm nhấn bằng một chiếc túi nilon màu vàng. Nhiều người cho rằng đây là chiếc túi có tên "Trash Bag Large Pouch" của Balenciaga, có giá 1.790 USD (khoảng 46 triệu đồng). Từ thông tin này, hình ảnh Trương Tịnh Nghi liên tục được chia sẻ trở lại, gây bàn tán vì mức giá đắt đỏ của chiếc túi.

Trương Tịnh Nghi được cho xách túi nilon giá nghìn USD lên thảm đỏ.

Thực tế, theo các trang tin giải trí Trung Quốc, chiếc túi mà Trương Tịnh Nghi cầm chỉ là bọc nilon thông thường được sử dụng làm đạo cụ trong bộ phim điện ảnh Độc nhất vô nhị. Trương Tịnh Nghi vào vai Dụ Diên, một cô gái có cả bố và mẹ đều bị khiếm thính. Một khoảnh khắc quan trọng trong phim là khi Dụ Diên bị lạc lúc còn nhỏ. Vì bố mẹ không nghe thấy tiếng cô kêu cứu, cô dùng chiếc túi nilon màu vàng giơ lên cao để họ có thể dễ dàng nhìn thấy mình. Việc cầm chiếc túi nilon lên thảm đỏ là cách để Trương Tịnh Nghi thể hiện sự kết nối với nhân vật trong phim.

Mẫu Trash Bag của Balenciaga thực tế làm bằng da, kiểu dáng lấy cảm hứng từ túi đựng rác.

Trong khi đó, mẫu Trash Bag Large Pouch của Balenciaga được nhắc đến trong các bài đăng so sánh, thực chất được làm từ da cao cấp và chỉ lấy cảm hứng từ hình dáng túi rác, chứ không phải là túi nilon thật. Balenciaga nổi tiếng với những thiết kế trông tầm thường nhưng có mức giá xa xỉ. Hồi năm ngoái, họ từng ra mắt mẫu túi "Marché Packable Tote Bag" trông như một chiếc túi nilon nhàu nhĩ có giá 995 USD (khoảng 26 triệu đồng). Trước đó, họ còn tung ra áo sơ mi như bị là cháy, vòng tay băng dính, túi Cốc cà phê 9h, túi hình gói Bimbim hay quần tất rách, dép "đi như không"...

Balenciaga nổi tiếng với những món đồ đắt đỏ, kiểu dáng tầm thường.

Theo W, xu hướng biến những món đồ dùng một lần quen thuộc thành phụ kiện thời trang cao cấp của các nhà mốt xa xỉ ngày càng thịnh hành. Các thương hiệu giải quyết vấn đề văn hóa tiêu dùng thông qua sản phẩm thu hút sự chú ý, khơi mào các cuộc tranh luận về thói quen tiêu dùng hiện đại và các giá trị xã hội. Điều này mang đến cho mọi người góc nhìn sâu sắc hơn về những đồ dùng hàng ngày.

Trương Tịnh Nghi (sinh năm 1999) là nữ diễn viên trẻ nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng với nét đẹp thanh thuần và biệt danh "tình đầu màn ảnh". Được dẫn dắt bởi Châu Tấn và Trần Khôn, cô khẳng định tài năng qua các bộ phim: Chiếc bật lửa và váy công chúa, Tích Hoa Chỉ và Anh ấy bước ra từ ánh lửa...