Phương Nhi và chồng đổi hình đại diện đôi trước thềm đám cưới

Trên trang cá nhân, Phương Nhi và Minh Hoàng đồng loạt để hình đại diện với concept chụp cùng chú ngựa. Nhiều khán giả cho rằng đây là hình ảnh trong bộ ảnh cưới của đôi uyên ương. Dù không lộ mặt nửa kia, hai bức ảnh tạo sự gắn kết qua màu sắc, trang phục, bố cục.

Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng để hình đại diện đôi trước thềm đám cưới.

Đám cưới của á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/1 tại một khu resort sang trọng thuộc sở hữu của nhà chú rể. Trước hôm lễ chính, khách mời sẽ đến Nha Trang và tham gia các hoạt động vui chơi thuộc khuôn khổ sự kiện. Ngày trọng đại của cặp uyên ương dự kiến diễn ra riêng tư với công tác an ninh nghiêm ngặt. Gia đình, người thân và một số bạn bè của cả hai sẽ góp mặt trong buổi tiệc.

Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu - Thanh Hóa - hôm 15/1/2025. Từ đó đến nay, á hậu đóng các tài khoản mạng xã hội, không xuất hiện trong hoạt động giải trí, sống kín tiếng. Cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhà chồng tại các sự kiện của tập đoàn gia đình. Nàng dâu hào môn và ông xã từng gây chú ý khi tới xem concert All-Rounder của SOOBIN tại Hà Nội tháng 6/2025 và Ubermensch World Tour ở Hà Nội của ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon tháng 11 cùng năm.

Một bức ảnh được cho là ảnh cưới của Phương Nhi - Minh Hoàng được lan truyền trên mạng xã hội.

Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Phương Nhi theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Cô có thể giao tiếp tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành giải Á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện giữ nhiều vai trò quan trọng trong các công ty thuộc Vingroup.