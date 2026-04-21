Người mẫu Lý Vũ Đồng bị cảnh sát bắt tạm giam

Theo Sina, Cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa thông báo bắt tạm giam Lý Vũ Đồng. Nữ người mẫu có hành vi để lộ thông tin cá nhân của ca sĩ Tiết Chi Khiêm. Thời gian cô bị tạm giam là 10 ngày theo quy định pháp luật.

Người mẫu Lý Vũ Đồng bị tạm giam vì hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trai cũ - ca sĩ Tiết Chi Khiêm.

Lý Vũ Đồng và Tiết Chi Khiêm từng có mối quan hệ tình cảm sau đó chia tay. Thời gian qua, người mẫu liên tiếp livestream, đăng tải bài viết trên mạng xã hội "bóc phốt" người yêu cũ lừa tình, tống tiền cô.

Chỉ trong 1 ngày, nữ người mẫu liên tiếp chia sẻ gần 20 dòng trạng thái gây nhiễu loạn mạng xã hội. Vũ Đồng còn để lộ số điện thoại, chứng minh thư và những thông tin khác của Tiết Chi Khiêm.

Nền tảng Weibo đã cấm đăng tải bài tạm thời với tài khoản của nữ người mẫu vì "Vi phạm quy định khi phát tán thông tin cá nhân người khác và có dấu hiệu kích động bạo lực mạng".

Vụ việc ảnh hưởng nặng nề đến tên tuổi và hình ảnh Tiết Chi Khiêm, khiến anh trở thành mục tiêu tấn công của cư dân mạng.

Công ty quản lý nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận loạt cáo buộc, đồng thời khẳng định sẽ có động thái pháp lý cứng rắn trước những hành vi bôi nhọ từ nữ người mẫu.

Lý Vũ Đồng vướng nhiều tai tiếng.

Lý Vũ Đồng sinh năm 1988, từng tham gia show tìm kiếm tài năng Happy Camp Girl của đài Hồ Nam và lọt vào top 50 khu vực Thẩm Dương. Những năm qua, cô miệt mài hoạt động lĩnh vực thời trang nhưng tên tuổi không mấy tỏa sáng.

Cô là người đẹp tai tiếng của showbiz Hoa ngữ với những màn scandal khoe thân, cặp đại gia và phát ngôn tranh cãi trên mạng xã hội.

Tiết Chi Khiêm sinh năm 1983, có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Một số ca khúc nổi tiếng của anh phải kể đến Diễn viên, Kẻ xấu xí, Tuyết chân thật...